Алина Гросу примеряла свадебное платье

Певица опубликовала свежий снимок со свадьбы.

Украинская певица и актриса Алина Гросу заинтриговала поклонником новым снимком в соцсети. На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала кадр, на котором предстала образе невесты.

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Кроме певицы, на снимке можно увидеть юного жениха в костюме с белоснежным цветком и с уложенными гелем волосами.

Сама же Алина была одета в полупрозрачное белоснежное платье, которое у многих подписчиков вызвало ассоциации с XX веком. Голову артистки украшала фата.

В подписи к фото, звезда рассказала, что кадр сделан в во время съемок проекта “Замок на песке“.

“Ах...эта свадьба, свадьба, свадьба пела... #замокнапеске С третьей свадьбой меня киношной, разумеется...“ - написала Алина Гросу.

Напомним, ранее Алина Гросу призналась, что думает о своей внешности.