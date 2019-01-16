#10YearChallenge: как изменились украинские звезды за 10 лет
В Cети набирает оборотов популярный флешмоб #10yearschallenge. Пользователи Instagram выкладывают два снимка для сравнения - современное и сделанное 10 лет назад.
Кто с украинских знаменитостей уже принял участие, читай далее на Ivona.
- Ирина Билык
Читай также: 20 лет назад: Потап показал, как выглядел в начале карьеры
Звезда решила немного соригинальничать. Былик опубликовала фото со своими мужьями разрывом в 10 лет.
“10 лет для внешности и статуса...это все ерунда...А вот похвастаться любимыми мужьями с разрывом в 10 лет, наверное, сможет не каждый! А я могу!“, – подписала снимок певица.
10 лет для внешности и статуса...это все ерунда... А вот похвастаться любимыми мужьями с разрывом в 10 лет,наверное, сможет не каждый! А я могу! . . . . . . . . . . #10yearschallenge #irynabilyk #lifeisagift #10летназад #10летспустя #жизнькакчудо #иринабилык #нетакаякаквсе #irinabilyk #10yearschallengephoto #10yearsago #10yearslater
- Маша Ефросинина
За десять лет телеведущая сильно похудела, изменила прическу и стиль в одежде.
“В этом редком для себя челлендже я сознательно участвую, чтобы показать всем, кому я нравлюсь или нет- если ты проделываешь над собой гигантскую работу, отскребаешь свою самооценку от плинтуса и, наконец, начинаешь нравится себе сам – ты становишься неуязвим к чужому мнению о своей внешности!“, – подписала снимок Ефросинина.
По хэштегу #10yearschallenge сейчас уже миллион публикаций:)) Люди развлекаются, публикуя себя с десятилетней разницей, а я, как выразился мой муж, снова подставляюсь под обстрел: «раньше вы были сексуальней/привлекательней/лучше и даже талантливей ( вот до сих пор не могу разгадать, как талант зависит от размера щёк)» . Возможно, и так! Но чем больше я думаю о том, почему так происходит в моем случае, тем больше убеждаюсь, что тот мой образ десятилетней давности больше связан с эмоциями, которые мой зритель испытывал, смотря то или иное шоу с моим участием! Все шоу были развлекательные и весёлые, а, значит, и я воспринималась не иначе, как девочка-задор! Никто никогда не думал ни про мои ощущения при виде себя в зеркале, никому не было дела, чем вид тот был вызван - я была всего лишь одним из факторов вырабатывания реакций на проект! И это тоже справедливо! Гневить Бога не буду- мне дана невероятнейшая любовь нескольких поколений украинцев!!! Мне улыбаются и обнимают люди на улицах! Я счастливый человек! Но в этом редком для себя челендже я сознательно участвую, чтобы показать всем, кому я нравлюсь или нет- если ты проделываешь над собой гигантскую работу, отскребаешь свою самооценку от плинтуса и, наконец, начинаешь НРАВИТСЯ СЕБЕ САМ- ты становишься НЕУЯЗВИМ к чужому мнению о своей внешности! #challengeaccepted #thechallengeissurviving
- Оля Полякова
В честь своего дня рождения Оля Полякова тоже решила присоединиться к челленджу:
“Если следующие #10yearschallenge пройдут так же весело, эффективно, и так же поменяют меня в более качественную сторону, то пусть приходят! Жду их с нетерпением! С Новым моим годом!“.
- Наталья Могилевская
“10 лет – это маленькая жизнь, в большом мире событий, суеты и людей. Время идет медленно, когда за ним следишь и пользуется нашей рассеянностью, когда чувствует слежку. Возможно даже, что существует два времени: то, за которым мы следим, и то, которое нас преобразует!“, – написала певица.
10 лет - это маленькая жизнь, в большом мире событий, суеты и людей. Время идет медленно, когда за ним следишь и пользуется нашей рассеянностью, когда чувствует слежку. Возможно даже, что существует два времени: то, за которым мы следим, и то, которое нас преобразует! На ваш взгляд, что за эти 10 лет изменилось? #10yearschallenge #2008 #2018 #2008vs2018 #время #доипосле #натальямогилевская #могилевская #язавелась #ятанцевала
- Александр Скичко
Александр Скичко показал, как выглядел, когда ему было 17 лет.
“На фото слева человек, поехавший учиться в Англию, думающий, что через 10 лет он будет работать в банке. На фото справа – человек, который понимает, что не стоит загадывать, все будет так, как должно быть!“, - подписал кадры ведущий.
- Владимир Остапчук
“Если вам скажут, что в 24 вы выглядели лучше, чем 10 лет спустя – смело бросьте в него куском пиццы“, – подписал снимки ведущий.
- Александр Пономарев
Певец решил показать фанам снимок 1978 года.
Напомним, ранее Вера Брежнева показала фанам трогательное видео с мужем.
Полная версия правил