10YearChallenge: как изменились украинские звезды за 10 лет

В Instagram набирает популярности новый челлендж.

В Cети набирает оборотов популярный флешмоб #10yearschallenge. Пользователи Instagram выкладывают два снимка для сравнения - современное и сделанное 10 лет назад.

Кто с украинских знаменитостей уже принял участие, читай далее на Ivona.

Ирина Билык

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Звезда решила немного соригинальничать. Былик опубликовала фото со своими мужьями разрывом в 10 лет.

“10 лет для внешности и статуса...это все ерунда...А вот похвастаться любимыми мужьями с разрывом в 10 лет, наверное, сможет не каждый! А я могу!“, – подписала снимок певица.

Маша Ефросинина

За десять лет телеведущая сильно похудела, изменила прическу и стиль в одежде.

“В этом редком для себя челлендже я сознательно участвую, чтобы показать всем, кому я нравлюсь или нет- если ты проделываешь над собой гигантскую работу, отскребаешь свою самооценку от плинтуса и, наконец, начинаешь нравится себе сам – ты становишься неуязвим к чужому мнению о своей внешности!“, – подписала снимок Ефросинина.

Оля Полякова

В честь своего дня рождения Оля Полякова тоже решила присоединиться к челленджу:

“Если следующие #10yearschallenge пройдут так же весело, эффективно, и так же поменяют меня в более качественную сторону, то пусть приходят! Жду их с нетерпением! С Новым моим годом!“.

Наталья Могилевская

“10 лет – это маленькая жизнь, в большом мире событий, суеты и людей. Время идет медленно, когда за ним следишь и пользуется нашей рассеянностью, когда чувствует слежку. Возможно даже, что существует два времени: то, за которым мы следим, и то, которое нас преобразует!“, – написала певица.

Александр Скичко

Александр Скичко показал, как выглядел, когда ему было 17 лет.

“На фото слева человек, поехавший учиться в Англию, думающий, что через 10 лет он будет работать в банке. На фото справа – человек, который понимает, что не стоит загадывать, все будет так, как должно быть!“, - подписал кадры ведущий.

Владимир Остапчук

“Если вам скажут, что в 24 вы выглядели лучше, чем 10 лет спустя – смело бросьте в него куском пиццы“, – подписал снимки ведущий.

Александр Пономарев

Певец решил показать фанам снимок 1978 года.

Напомним, ранее Вера Брежнева показала фанам трогательное видео с мужем.