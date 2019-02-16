Девушка-весна: Могилевская удивила кардинальной сменой имиджа

Украинская певица Наталья Могилевская в ожидании весны решилась на смену прически.

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Известная украинская певица Наталья Могилевская похвасталась новой прической и свежим образом. В своем Instagram звезда опубликовала фото, которое привело в восторг ее поклонников.

В кадре Могилевская позирует в блестящем платье, держа в руках тюльпаны. Звезда значительно укоротила свои волосы и поинтересовалась у фолловеров, идет ли ей такая прическа.

Весна – новая стрижка. Вам как больше нравится? Длинные или короткие? – спросила певица.

"Як весняна 25-річна дівчинка... не впізнати", "Очень красиво! И макияж прекрасный", "Короткие Вас молодят", "Обворожительная", - не жалеют комплиментов фанаты Натальи Могилевской.

Ранее в сети обсуждали пикантный снимок другой украинской певицы - Тины Кароль.