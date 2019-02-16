Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Девушка-весна: Могилевская удивила кардинальной сменой имиджа

Комментариев: 0
Украинская певица Наталья Могилевская в ожидании весны решилась на смену прически.
Наталья Могилевская удивила кардинальной сменой имиджа
Наталья Могилевская удивила кардинальной сменой имиджа
Instagram

Читай также: Приянка Чопра беременна - СМИ

Известная украинская певица Наталья Могилевская похвасталась новой прической и свежим образом. В своем Instagram звезда опубликовала фото, которое привело в восторг ее поклонников.

В кадре Могилевская позирует в блестящем платье, держа в руках тюльпаны. Звезда значительно укоротила свои волосы и поинтересовалась у фолловеров, идет ли ей такая прическа.

Весна – новая стрижка. Вам как больше нравится? Длинные или короткие? – спросила певица.

"Як весняна 25-річна дівчинка... не впізнати", "Очень красиво! И макияж прекрасный", "Короткие Вас молодят", "Обворожительная", - не жалеют комплиментов фанаты Натальи Могилевской.

Ранее в сети обсуждали пикантный снимок другой украинской певицы - Тины Кароль.

Поделись:
Теги: Наталья Могилевская, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь