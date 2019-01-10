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В сети обсуждают пикантное фото Тины Кароль

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Откровенный снимок Тины Кароль появился на ее фан-странице в Instagram.
В сети обсуждают пикантное фото Тины Кароль
В сети обсуждают пикантное фото Тины Кароль
Instagram

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Популярная украинская певица, тренер шоу “Голос країни-9“ Тина Кароль, которая на днях поделилась снимком из новой фотосессии, любит радовать своих поклонников шикарной фигурой и смелыми фото. Однако кадр, который уже несколько дней обсуждают пользователи сети, был опубликован не на официальной странице артистки.

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Так, на фан-странице певицы в Instagram появился весьма откровенный снимок Тины. Согласно подписи, фото было сделано в честь Дня святого Валентина в прошлом году.

На фотографии Кароль позирует топлес, на ее поясе завязана белая рубашка, а на руках певица держит серого кота, прикрывая им грудь. На губах Тины неизменная красная помада. 

Ранее певица Джамала сказала, что о ее песне пишет работу американская профессор.

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Теги: Тина Кароль, фото
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