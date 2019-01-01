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Приятнка Чопра беременна - СМИ

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36-летнюю индийскую актрису подозревают в беременности.
Приятнка Чопра беременна - СМИ
Приятнка Чопра беременна - СМИ
Getty images

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На этой неделе в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма “Не романтично ли это?“, главную роль в котором сыграла Приянка Чопра. Напомним, что индийская актриса вышла замуж за американского музыканта Ника Джонаса. После появления звезды на мероприятии, в сети начали обсуждать возможную беременность Приянки.

Приянка Чопра и Ник Джонас
Приянка Чопра и Ник Джонас
Getty images

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На премьере актриса позировала в платье с объемной юбкой. Как известно, такие наряды знаменитости используют, когда хотят скрыть изменения фигуры. Западные СМИ сразу заговорили о беременности звезды Болливуда.

Getty images

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Позднее актриса посетила показ Michael Kors в рамках Нью-Йоркской недели моды и снова подогрела слухи о беременности. Чопра примерила клетчатый пиджак и юбку с воланами, из-за которых ее живот выглядел значительно округлым.

Приянка Чопра в Нью-Йорке
Приянка Чопра в Нью-Йорке
Getty images


Getty images

 

Пока что официального подтверждения о пополнении в семье Чопры и Джонаса нет.

Ранее Ivona писала, что 55-летняя Оксана Байрак ждет первенца.

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Теги: Приянка чопра, актриса, беременна
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