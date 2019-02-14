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Маша Ефросинина показала трогательный снимок с любимым мужем

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Телеведущая трогательно поздравила мужа с Днем всех влюбленных.
Маша Ефросинина показала трогательный снимок с любимым мужем
Маша Ефросинина показала трогательный снимок с любимым мужем
instagram.com/mashaefrosinina

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина поздравила мужа Тимура Хромаева с Днем святого Валентина.

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На своей странице в Instagram телеведущая опубликовала семейное фото с отдыха в Дубае. Трогательный снимок Ефросинина подписала так:

“Мир двоих должен принадлежать лишь им двоим...“

Напомним, ранее Маша Ефросинина поделилась впечатлениями от поездки в Париж.

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Теги: Маша Ефросинина, День святого Валентина
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Источник: Ivona.bigmir.net

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