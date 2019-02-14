Маша Ефросинина показала трогательный снимок с любимым мужем

Телеведущая трогательно поздравила мужа с Днем всех влюбленных.

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина поздравила мужа Тимура Хромаева с Днем святого Валентина.

Читай также: Вера Брежнева растрогала Сеть снимком с мужем

На своей странице в Instagram телеведущая опубликовала семейное фото с отдыха в Дубае. Трогательный снимок Ефросинина подписала так:

“Мир двоих должен принадлежать лишь им двоим...“

Напомним, ранее Маша Ефросинина поделилась впечатлениями от поездки в Париж.