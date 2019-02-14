Маша Ефросинина показала трогательный снимок с любимым мужем
Телеведущая трогательно поздравила мужа с Днем всех влюбленных.
Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина поздравила мужа Тимура Хромаева с Днем святого Валентина.
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На своей странице в Instagram телеведущая опубликовала семейное фото с отдыха в Дубае. Трогательный снимок Ефросинина подписала так:
“Мир двоих должен принадлежать лишь им двоим...“
Напомним, ранее Маша Ефросинина поделилась впечатлениями от поездки в Париж.
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