Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Маша Ефросинина поделилась впечатлениями от поездки в Париж

Комментариев: 0
Телеведущая отправилась в отпуск с младшей сестрой.
Маша Ефросинина поделилась впечатлениями от поездки в Париж
Маша Ефросинина поделилась впечатлениями от поездки в Париж
instagram.com/mashaefrosinina

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина порадовала поклонников новым снимком. На своей странице в Instagram телеведущая опубликовала кадр с аэропорта в Париже.

Читай также: Александр Скичко рассказал, что его связывает с Машей Ефросининой

В столице Франции была на отдыхе со своей младшей сестрой - Лизой Ющенко. В подписи к новому фото Маша рассказала о своих впечатлениях от поездки.

Этот Париж я запомню навсегда. Впервые за долгое время мы с Лизой @liza_u только вдвоём. Впервые за, не помню сколько, никаких телефонов и соцсетей.

Так же звезда сообщила, что посетила показ фильма “Дау“ в театре Шатле. Лента рассказывает о жизни советского физика, лауреата Нобелевской премии Льва Ландау.

И просмотр #DAU . Теперь я в числе всех посмотревших, кто не может простыми словами объяснить, что это. Таких словоформ просто не существует, потому что увиденное за пределами понятных форм и представлений о сути человека... Это до боли, до дрожи, до тошноты и до...нечеловеческого внутреннего вскрытия... Это потрясающе... – написала Ефросинина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этот Париж я запомню навсегда. Впервые за долгое время мы с Лизой @liza_u только вдвоём. Впервые за, не помню сколько, никаких телефонов и соцсетей. И просмотр #DAU . Теперь я в числе всех посмотревших, кто не может простыми словами объяснить, что это. Таких словоформ просто не существует, потому что увиденное за пределами понятных форм и представлений о сути человека..... Это до боли, до дрожи, до тошноты и до...нечеловеческого внутреннего вскрытия...Это потрясающе...@dau_institute

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Напомним, ранее Маша Ефросинина поделилась редким кадром с сестрой.

Поделись:
Теги: Маша Ефросинина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь