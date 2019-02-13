Маша Ефросинина поделилась впечатлениями от поездки в Париж
Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина порадовала поклонников новым снимком. На своей странице в Instagram телеведущая опубликовала кадр с аэропорта в Париже.
Читай также: Александр Скичко рассказал, что его связывает с Машей Ефросининой
В столице Франции была на отдыхе со своей младшей сестрой - Лизой Ющенко. В подписи к новому фото Маша рассказала о своих впечатлениях от поездки.
Этот Париж я запомню навсегда. Впервые за долгое время мы с Лизой @liza_u только вдвоём. Впервые за, не помню сколько, никаких телефонов и соцсетей.
Так же звезда сообщила, что посетила показ фильма “Дау“ в театре Шатле. Лента рассказывает о жизни советского физика, лауреата Нобелевской премии Льва Ландау.
И просмотр #DAU . Теперь я в числе всех посмотревших, кто не может простыми словами объяснить, что это. Таких словоформ просто не существует, потому что увиденное за пределами понятных форм и представлений о сути человека... Это до боли, до дрожи, до тошноты и до...нечеловеческого внутреннего вскрытия... Это потрясающе... – написала Ефросинина.
Этот Париж я запомню навсегда. Впервые за долгое время мы с Лизой @liza_u только вдвоём. Впервые за, не помню сколько, никаких телефонов и соцсетей. И просмотр #DAU . Теперь я в числе всех посмотревших, кто не может простыми словами объяснить, что это. Таких словоформ просто не существует, потому что увиденное за пределами понятных форм и представлений о сути человека..... Это до боли, до дрожи, до тошноты и до...нечеловеческого внутреннего вскрытия...Это потрясающе...@dau_institute
Напомним, ранее Маша Ефросинина поделилась редким кадром с сестрой.
Полная версия правил