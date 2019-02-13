Маша Ефросинина поделилась впечатлениями от поездки в Париж

Телеведущая отправилась в отпуск с младшей сестрой.

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина порадовала поклонников новым снимком. На своей странице в Instagram телеведущая опубликовала кадр с аэропорта в Париже.

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В столице Франции была на отдыхе со своей младшей сестрой - Лизой Ющенко. В подписи к новому фото Маша рассказала о своих впечатлениях от поездки.

Этот Париж я запомню навсегда. Впервые за долгое время мы с Лизой @liza_u только вдвоём. Впервые за, не помню сколько, никаких телефонов и соцсетей.

Так же звезда сообщила, что посетила показ фильма “Дау“ в театре Шатле. Лента рассказывает о жизни советского физика, лауреата Нобелевской премии Льва Ландау.

И просмотр #DAU . Теперь я в числе всех посмотревших, кто не может простыми словами объяснить, что это. Таких словоформ просто не существует, потому что увиденное за пределами понятных форм и представлений о сути человека... Это до боли, до дрожи, до тошноты и до...нечеловеческого внутреннего вскрытия... Это потрясающе... – написала Ефросинина.

Напомним, ранее Маша Ефросинина поделилась редким кадром с сестрой.