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Тина Кунаки показала свои детские фото

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Беременная Тина Кунаки показала трогательные моменты с мамой.
Тина Кунаки показала свои детские фото
Тина Кунаки показала свои детские фото
instagram.com/tinakunakey

Известная манекенщица Тина Кунаки показала подписчикам свои детские фотографии. 

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На снимках молодая мама Надя Кунаки и ее дочь позировали в купальных костюмах на песчаном пляже. На других фото они мило засыпали в обнимку. Судя по фотографиям, не остается сомнений, что будущая мама так похожа на свою.

С днем ​​рождения, мама. Я теперь люблю тебя еще больше, потому что я тоже скоро стану мамой,
– прокомментировала одну из фотографий  Тина Кунаки.

Ранее мы говорили о том, что Анита Луценко рассказала, как питается ее маленькая дочь.

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Теги: Тина Кунаки, беременна, семейные фото знаменитостей
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