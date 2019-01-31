Тина Кунаки показала свои детские фото

Беременная Тина Кунаки показала трогательные моменты с мамой.

Известная манекенщица Тина Кунаки показала подписчикам свои детские фотографии.

Читай также: Наталья Могилевская показала свою “патриотическую“ семью

На снимках молодая мама Надя Кунаки и ее дочь позировали в купальных костюмах на песчаном пляже. На других фото они мило засыпали в обнимку. Судя по фотографиям, не остается сомнений, что будущая мама так похожа на свою.

С днем ​​рождения, мама. Я теперь люблю тебя еще больше, потому что я тоже скоро стану мамой,

– прокомментировала одну из фотографий Тина Кунаки.

Ранее мы говорили о том, что Анита Луценко рассказала, как питается ее маленькая дочь.