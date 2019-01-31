Тина Кунаки показала свои детские фото
Беременная Тина Кунаки показала трогательные моменты с мамой.
Известная манекенщица Тина Кунаки показала подписчикам свои детские фотографии.
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На снимках молодая мама Надя Кунаки и ее дочь позировали в купальных костюмах на песчаном пляже. На других фото они мило засыпали в обнимку. Судя по фотографиям, не остается сомнений, что будущая мама так похожа на свою.
С днем рождения, мама. Я теперь люблю тебя еще больше, потому что я тоже скоро стану мамой,
– прокомментировала одну из фотографий Тина Кунаки.
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