Анита Луценко рассказала, как питается ее маленькая дочь

Известный специалист по похудению и телеведущая Анита Луценка поделилась с подписчиками деталями питания своей дочери Мии.

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Звезда разместила новый пост в Instagram, в котором написала список продуктов и блюд, которые употребляет ее дочь.

13. Мия пьёт только воду. В кафе раз в месяц бывает фреш.

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Также Анита рассказала, что никогда не заставляет свою дочь кушать какое-то определенное блюдо. Она дает Мие право самой выбрать, что она будет кушать.

Я никогда не скажу ешь, если она не хочет. У детей чувство голода и насыщения в отличии от нас идеально настроено. Буду заставлять - собью его. И не говорю съесть ещё кусочек, после того, как она наелась или не хочет есть. Ведь это приучившие девочки есть даже когда не хочешь.

Она может съесть печенье или торт если это перед ней едят родители. Мы делаем это крайне редко.

Считаю, что нельзя сказать не ешь это, если сама сижу и поглощаю торт например. Мия тоже получит свой кусочек, если попросит.

P.S. Я всегда спрашиваю, что Мия хочет есть и она называет или говорю будешь супчик или макарошки?