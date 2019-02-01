Леся Никитюк попрощалась с Мальдивами

Телеведущая возвращается в Украину после отпуска.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала новый снимок в Instagram с Мальдив.

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Если ранее девушка неоднократно показывала подписчикам, как развлекается на острове, то на этот раз Никитюк попрощалась с отпуском. Леся сообщила, что покидает Мальдивы и возвращается в Украину.

В подписи к новому фото Никитюк написала:

Goodbye Maldives! Спасибо @resortlife_travel за прекрасный отдых и кучу эмоций. А вы моя #инстаСемья ждите на #Vlog и встречайте в Киеве. P.S. Мы с Ольгой Юрьевной плачем. Плачут даже люди с часами Rolex на руках. Это были незабываемые и веселые Мальдивские выходные)) Киев-Хмельницкий встречай!

Напомним, ранее Леся Никитюк посетила ресторан под водой.