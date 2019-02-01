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Леся Никитюк попрощалась с Мальдивами

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Телеведущая возвращается в Украину после отпуска.
Леся Никитюк попрощалась с Мальдивами
Леся Никитюк попрощалась с Мальдивами
instagram.com/lesia_nikituk

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала новый снимок в Instagram с Мальдив.

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Если ранее девушка неоднократно показывала подписчикам, как развлекается на острове, то на этот раз Никитюк попрощалась с отпуском. Леся сообщила, что покидает Мальдивы и возвращается в Украину.

В подписи к новому фото Никитюк написала:

Goodbye Maldives! Спасибо @resortlife_travel за прекрасный отдых и кучу эмоций. А вы моя #инстаСемья ждите на #Vlog и встречайте в Киеве. P.S. Мы с Ольгой Юрьевной плачем. Плачут даже люди с часами Rolex на руках. Это были незабываемые и веселые Мальдивские выходные))  Киев-Хмельницкий встречай! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goodbye Maldives! Дякую @resortlife_travel за прекрасний відпочинок і масу емоцій А ви моя #інстаРодина чекайте на #Vlog і зустрічайте в Києві P.S. Мы с Ольгой Юрьевной плачем.плачут даже люди с часами Rolex на рукахЭто были незабываемые и веселые Мальдивские выходные)) Спасибо @resortlife_travel за организацию и подборку отелей! Если что вы знаете куда обращаться! Киев-Хмельницкий встречай @resortlife_travel, #resortlifetravel #багиняМальДива #ladyLe #maldives

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Напомним, ранее Леся Никитюк посетила ресторан под водой.

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Теги: Леся Никитюк, отдых, Мальдивы
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Lukovsmm    01.02.2019, 16:41
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