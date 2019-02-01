Леся Никитюк попрощалась с Мальдивами
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала новый снимок в Instagram с Мальдив.
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Если ранее девушка неоднократно показывала подписчикам, как развлекается на острове, то на этот раз Никитюк попрощалась с отпуском. Леся сообщила, что покидает Мальдивы и возвращается в Украину.
В подписи к новому фото Никитюк написала:
Goodbye Maldives! Спасибо @resortlife_travel за прекрасный отдых и кучу эмоций. А вы моя #инстаСемья ждите на #Vlog и встречайте в Киеве. P.S. Мы с Ольгой Юрьевной плачем. Плачут даже люди с часами Rolex на руках. Это были незабываемые и веселые Мальдивские выходные)) Киев-Хмельницкий встречай!
Goodbye Maldives! Дякую @resortlife_travel за прекрасний відпочинок і масу емоцій А ви моя #інстаРодина чекайте на #Vlog і зустрічайте в Києві P.S. Мы с Ольгой Юрьевной плачем.плачут даже люди с часами Rolex на рукахЭто были незабываемые и веселые Мальдивские выходные)) Спасибо @resortlife_travel за организацию и подборку отелей! Если что вы знаете куда обращаться! Киев-Хмельницкий встречай @resortlife_travel, #resortlifetravel #багиняМальДива #ladyLe #maldives
Напомним, ранее Леся Никитюк посетила ресторан под водой.
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