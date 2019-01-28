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Слишком худая: Анджелина Джоли напугала поклонников

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Звезда попала в объектив папарацци во время прогулки с детьми.
Слишком худая: Анджелина Джоли напугала поклонников
Слишком худая: Анджелина Джоли напугала поклонников
instagram.com/angelinajolieofficial/

Голливудскую актрису Анджелину Джоли папарацци засняли во время прогулки с детьми. Знаменитость вместе з дочерями Захара и Вивьен и с сыном Ноксом как раз шли на семейный обед, когда попали в объективы фотокамер.

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Для прогулки с детьми Джоли выбрала черную футболку, классические брюки и удобные лодочки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angelina, Vivienne, Knox and Zahara yesterday

Допис, поширений Jolie Pitt Kids (@joliepittkids_)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angelina and Vivienne

Допис, поширений Jolie Pitt Kids (@joliepittkids_)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angelina and Vivi

Допис, поширений Jolie Pitt Kids (@joliepittkids_)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angie, Vivi and Knox yesterday

Допис, поширений Jolie Pitt Kids (@joliepittkids_)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

More pics from yesterday

Допис, поширений Jolie Pitt Kids (@joliepittkids_)

Стоит отметить, что пользователи сети напуганы нездоровым видом актрисы и ее чрезмерной худобой.

Ранее стало известно, что Анджелина Джоли возвращается в кино.

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Теги: Анджелина Джоли, дети Анджелины Джоли, папарацци, фигура
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