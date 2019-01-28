Слишком худая: Анджелина Джоли напугала поклонников

Звезда попала в объектив папарацци во время прогулки с детьми.

Голливудскую актрису Анджелину Джоли папарацци засняли во время прогулки с детьми. Знаменитость вместе з дочерями Захара и Вивьен и с сыном Ноксом как раз шли на семейный обед, когда попали в объективы фотокамер.

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Для прогулки с детьми Джоли выбрала черную футболку, классические брюки и удобные лодочки.

Стоит отметить, что пользователи сети напуганы нездоровым видом актрисы и ее чрезмерной худобой.

Ранее стало известно, что Анджелина Джоли возвращается в кино.