Рианна снялась в сексуальном белье: соблазнительные фото
Популярная певица Рианна прорекламировала собственную линию нижнего белья.
Известная певица Рианна презентовала новую коллекцию нижнего белья собственного бренда, посвященную Дню святого Валентина.
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Рекламировать откровенные наряды Рианна решила при помощи собственного тела. Так, в Instagram-аккаунте артистки появились соблазнительные снимки в пикантном розовом белье, которое отлично подчеркивает роскошные формы певицы.
Напомним, ранее украинская певица и актриса Даша Астафьева заворожила поклонников горячими фото с Бали. Смотрите их здесь.
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