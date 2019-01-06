Рианна снялась в сексуальном белье: соблазнительные фото

Популярная певица Рианна прорекламировала собственную линию нижнего белья.

Известная певица Рианна презентовала новую коллекцию нижнего белья собственного бренда, посвященную Дню святого Валентина.

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Рекламировать откровенные наряды Рианна решила при помощи собственного тела. Так, в Instagram-аккаунте артистки появились соблазнительные снимки в пикантном розовом белье, которое отлично подчеркивает роскошные формы певицы.

Напомним, ранее украинская певица и актриса Даша Астафьева заворожила поклонников горячими фото с Бали. Смотрите их здесь.