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Рианна снялась в сексуальном белье: соблазнительные фото

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Популярная певица Рианна прорекламировала собственную линию нижнего белья.
Рианна снялась в сексуальном белье: соблазнительные фото
Рианна снялась в сексуальном белье: соблазнительные фото
getty images

Известная певица Рианна презентовала новую коллекцию нижнего белья собственного бренда, посвященную Дню святого Валентина.

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Рекламировать откровенные наряды Рианна решила при помощи собственного тела. Так, в Instagram-аккаунте артистки появились соблазнительные снимки в пикантном розовом белье, которое отлично подчеркивает роскошные формы певицы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For the ❤ of X. Get ready for @savagexfenty's Valentine's Day styles - out Jan. 9th!

Допис, поширений badgalriri (@badgalriri)

Напомним, ранее украинская певица и актриса Даша Астафьева заворожила поклонников горячими фото с Бали. Смотрите их здесь.

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Теги: Рианна, фото в белье
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