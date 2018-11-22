Похудевшая Рианна обнажилась на фото
Певица Рианна поделилась соблазнительной фотографией к Черной пятнице.
Исполнительница Рианна, которой удалось справиться с лишним весом, снялась в соблазнительной фотосессии.
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Таким образом артистка анонсировала скидки к Черной пятнице в ее магазине белья. В кадрах певица запечатлена топлес и в красных спортивных трусах. Образ она дополнила чулками и черными перчатками.
Напомним, поп-королева Мадонна опубликовала уникальное фото с шестью детьми.
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