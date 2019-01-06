Дзидзьо спел впервые после травмы барабанной перепонки

Дзидзьо поздравил подписчиков с Рождеством душевным исполнением колядки.

Михаил Хома в клипе "Моя любов" instagram.com/dzidzio/

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Украинский певец, актер, Михаил Хома (Дзидзьо), который сейчас находится в больнице, записал трогательное поздравление с Рождеством. Видео Дзидзьо выложил на своих страницах в соцсетях.

Артист спел колядку “На небі зірка ясна засяла“. Это первая песня, которую Хома исполнил после недавнего избиения и травмы барабанной перепонки.

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Также Дзидзьо добавил к видео подпись.

Святой вечер для меня - особый праздник, это праздник, когда собирается вся семья за столом, на котором самые вкусные в мире двенадцать блюд, - написал артист.

Подписчики отметили душевное исполнение колядки и пожелали артисту скорейшего выздоровления.

Ранее мы писали, что Лобода поздравила с Рождеством с Мальдив.