Дзидзьо спел впервые после травмы барабанной перепонки
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Украинский певец, актер, Михаил Хома (Дзидзьо), который сейчас находится в больнице, записал трогательное поздравление с Рождеством. Видео Дзидзьо выложил на своих страницах в соцсетях.
Артист спел колядку “На небі зірка ясна засяла“. Это первая песня, которую Хома исполнил после недавнего избиения и травмы барабанной перепонки.
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Также Дзидзьо добавил к видео подпись.
Святой вечер для меня - особый праздник, это праздник, когда собирается вся семья за столом, на котором самые вкусные в мире двенадцать блюд, - написал артист.
Подписчики отметили душевное исполнение колядки и пожелали артисту скорейшего выздоровления.
Дай, Боже, добрий вечір - так говорить господар, коли заходить до хати з дідухом, а всі відповідають: «Дякую, дай, Боже, здоров’я». Він запалює свічку, всі моляться і сідають вечеряти, після вечері всі дружньо колядують. Святий вечір для мене - особливе свято, це свято, коли збирається вся родина за одним столом, на якому найсмачніші в світі дванадцять страв. #святавечеря #святвечір #христоссярождає #христоснародився #коляда #нанебізірка
Ранее мы писали, что Лобода поздравила с Рождеством с Мальдив.
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