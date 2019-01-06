Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Без него красивее": Джамалу покритиковали за фотошоп

Комментариев: 0
Джамала выложила фото с переизбытком фотошопа.

Украинская певица Джамала
Украинская певица Джамала
instagram.com/jamalajaaa

Читай также: “Уже не друзья?“: Ани Лорак выложила неоднозначное фото с Сергеем Лазаревым

Украинская певица Джамала поздравила пользователей Instagram с праздниками и пожелала подписчикам встретить их в теплом кругу семьи. К своей публикации Джа добавила фото в темном наряде с завитыми волосами.


Пользователи отметили, что фотография слишком “обработана“ - а Джамале фотошоп ни к чему, она и так красива.

скриншот

скриншот

скриншот

Ранее мы писали, что Ольга Сумская с мужем спели колядку.

Поделись:
Теги: Джамала, украинская музыка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь