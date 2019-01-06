"Без него красивее": Джамалу покритиковали за фотошоп
Джамала выложила фото с переизбытком фотошопа.
Читай также: “Уже не друзья?“: Ани Лорак выложила неоднозначное фото с Сергеем Лазаревым
Украинская певица Джамала поздравила пользователей Instagram с праздниками и пожелала подписчикам встретить их в теплом кругу семьи. К своей публикации Джа добавила фото в темном наряде с завитыми волосами.
Пользователи отметили, что фотография слишком “обработана“ - а Джамале фотошоп ни к чему, она и так красива.
Ранее мы писали, что Ольга Сумская с мужем спели колядку.
Полная версия правил