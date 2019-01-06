"Без него красивее": Джамалу покритиковали за фотошоп

Джамала выложила фото с переизбытком фотошопа.

Украинская певица Джамала instagram.com/jamalajaaa

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Украинская певица Джамала поздравила пользователей Instagram с праздниками и пожелала подписчикам встретить их в теплом кругу семьи. К своей публикации Джа добавила фото в темном наряде с завитыми волосами.



Пользователи отметили, что фотография слишком “обработана“ - а Джамале фотошоп ни к чему, она и так красива.

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