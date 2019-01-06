Ольга Сумская с мужем колядовали в Карпатах
Сумская и Борисюк порадовали душевным исполнением колядки.
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Народная артистка Украины Ольга Сумская, которая вместе с семьей отдыхает В Карпатах, поздравила подписчиков в Instagram с Рождеством.
Вместе с мужем, Виталием Борисюком, Сумская спела украинскую колядку “Добрий вечір тобі“.
Пользователи в комментариях также поздравили артистку и отметили очень душевное исполнение колядки.
Ранее мы писали, что Ольга Сумская выложила фото с отдыха в Карпатах.
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