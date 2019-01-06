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Ольга Сумская с мужем колядовали в Карпатах

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Сумская и Борисюк порадовали душевным исполнением колядки.

Ольга Сумская в Буковели
Ольга Сумская в Буковели
instagram.com/olgasumska

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Народная артистка Украины Ольга Сумская, которая вместе с семьей отдыхает В Карпатах, поздравила подписчиков в Instagram с Рождеством.
Вместе с мужем, Виталием Борисюком, Сумская спела украинскую колядку “Добрий вечір тобі“.
Пользователи в комментариях также поздравили артистку и отметили очень душевное исполнение колядки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ХРИСТОС НАРОДИВСЯ!🥰🎄😇

Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska)

Ранее мы писали, что Ольга Сумская выложила фото с отдыха в Карпатах.

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Теги: Ольга Сумская, колядка, Рождество
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Источник: ivona.bigmir.net

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