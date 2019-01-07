"Уже не друзья?": Ани Лорак выложила неоднозначное фото с Сергеем Лазаревым

Ани Лорак заинтриговала поклонников снимком, где нежно обнимается с Лазеревым.

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Украинская певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, поделилась в Инстаграм снимком с российским певцом Сергеем Лазаревым. На фото Лазарев держит певицу за бедро, а Лорак прислоняет руку к своему животу. Фото сделано в Майами, Флорида, где сейчас отдыхает Лорак. Подпись к посту гласит: “Merry Christmas! Друзья всегда рядом“.

Пользователи активно комментируют фотографию, отмечая, что артисты, несмотря на частые намеки в прессе на нетрадиционную сексуальную ориентацию Лазарева, выглядят как пара.

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Мне одному кажется, что они уже не друзья, - написали в комментариях.

Друзья за бедра не берут..и не за талию. А за плечи. Но вы красивые. Счастья вам, - пишут пользователи.

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Некоторых подписчиков Лорак возмутил снимок, в комментариях они пишут, что у артистки все еще есть законный муж.

Мужа то выгнала, а теперь обнимается с кем хочет, - написали в комментариях.

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Ранее Ани Лорак уже выкладывала в Инстаграм фото с Лазаревым, которые вызвали подозрения, что артисты находятся в интимных отношениях.

Мы уже писали о том, что Ани Лорак выложила снимки с Лилией Подкопаевой.