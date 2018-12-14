Как выглядят родители Потапа: семейное фото

В сети опубликовали фотографию родителей украинского рэпера и продюсера Потапа: как они выглядят.

Поклонники украинского продюсера и рэпера Алексея Потапенко (Потапа) показали, как выглядят его родители.

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Так, в Instagram-аккаунте фан-группы Потапа и Насти Каменских был опубликован снимок Потапа с родителями. Авторы публикации предложили выбрать, на кого Потап больше похож:

На кого больше похож Лешка? На маму или на папу?

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