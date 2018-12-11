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Потап опять подшутил над Тиной Кароль

Комментариев: 2
Украинский рэпер Потап опубликовал провокационное фото с портретом певицы Тины Кароль.
Потап опять подшутил над Тиной Кароль
Потап опять подшутил над Тиной Кароль
пресс-служба канала 1+1

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) в очередной раз подшутил над певицей Тиной Кароль.

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Ранее он посмеялся над ее эмоциональной манерой пения, после чего был раскритикован поклонниками певицы. Однако сама Тина Кароль абсолютно спокойно отнеслась к шутке.

Теперь же Потап опубликовал фотографию, на которой прикасается к груди Тины Кароль. Не настощей, конечно, а лишь к снимку. Подписал провокационный кадр рэпер так:

Только не нужно писать, что это неприлично. У каждого свои иконы и своя религия.

К слову, кадр был сделан на съемочной площадке вокального шоу “Голос країни-9“. Потап и Тина Кароль стали первыми звездными тренерами проекта.

Напомним, ранее Тина Кароль показала соблазнительное фото с ванной.

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Теги: Потап, Тина Кароль, фото, новости, шоу-биз
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Комментариев (2)
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Потапу  (аноним)  11.12.2018, 17:58
Оценка:  0
Потапу
Еби её портрет, это будет настоящая новогодняя шутка!
Sancho-s    11.12.2018, 17:35
Оценка:  -1
Sancho-s
Куда бежать?
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