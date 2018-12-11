Потап опять подшутил над Тиной Кароль

Украинский рэпер Потап опубликовал провокационное фото с портретом певицы Тины Кароль.

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) в очередной раз подшутил над певицей Тиной Кароль.

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Ранее он посмеялся над ее эмоциональной манерой пения, после чего был раскритикован поклонниками певицы. Однако сама Тина Кароль абсолютно спокойно отнеслась к шутке.

Теперь же Потап опубликовал фотографию, на которой прикасается к груди Тины Кароль. Не настощей, конечно, а лишь к снимку. Подписал провокационный кадр рэпер так:

Только не нужно писать, что это неприлично. У каждого свои иконы и своя религия.

К слову, кадр был сделан на съемочной площадке вокального шоу “Голос країни-9“. Потап и Тина Кароль стали первыми звездными тренерами проекта.

Напомним, ранее Тина Кароль показала соблазнительное фото с ванной.