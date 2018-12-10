Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

50-летняя Селин Дион поразила поклонников своей худобой

Комментариев: 1
Певица Селин Дион очень похудела: смотрите, как она выглядит сейчас.
Селин Дион поразила своей худобой: фото
Селин Дион поразила своей худобой: фото
Gettyimages

На днях 50-летняя певица Селин Дион появилась в Лас-Вегасе на публике в откровенном наряде - кожаном мини-платье и черных ботфортах.

Читай также: Селин Дион обвинили в сатанизме

Все бы ничего, однако поклонники подметили, что артистка очень похудела, и начали беспокоиться о ее здоровье. Убедитесь в этом, посмотрев свежие снимки Селин Дион в ее Instagram-аккаунте:

Поклонники артистки отметили, что она всегда была худой, но сейчас начала выглядеть болезненно. При этом комментаторы высоко оценили смелый образ Селин.

Напомним, украинский певец Олег Винник сменил образ. Как сейчас выглядит артист, смотрите здесь.

Поделись:
Теги: Селин Дион, фото, новости, шоу-биз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  12.12.2018, 17:13
Оценка:  0
гость
синюшный трупер из морга
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь