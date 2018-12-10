50-летняя Селин Дион поразила поклонников своей худобой

Певица Селин Дион очень похудела: смотрите, как она выглядит сейчас.

На днях 50-летняя певица Селин Дион появилась в Лас-Вегасе на публике в откровенном наряде - кожаном мини-платье и черных ботфортах.

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Все бы ничего, однако поклонники подметили, что артистка очень похудела, и начали беспокоиться о ее здоровье. Убедитесь в этом, посмотрев свежие снимки Селин Дион в ее Instagram-аккаунте:

Поклонники артистки отметили, что она всегда была худой, но сейчас начала выглядеть болезненно. При этом комментаторы высоко оценили смелый образ Селин.

Напомним, украинский певец Олег Винник сменил образ. Как сейчас выглядит артист, смотрите здесь.