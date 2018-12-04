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Селин Дион обвинили в сатанизме

Комментариев: 3
Всемирно известная певица Селин Дион попала в центр скандала: что произошло.
Селин Дион обвинили в сатанизме
Селин Дион обвинили в сатанизме
Getty Images

Певица Селин Дион получила неожиданные обвинения - ее назвали сатанисткой.

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Все дело в том, что артистка выпустила гендерно нейтральную коллекцию одежды для детей. Казалось бы, ну что в этом такого? Однако идея не понравилась священнику из Пенсильвании Джону Эссеффу, который в интервью газете National Catholic Register сказал:

Такой подход к вопросам гендера – от демонов. Это неправильно. Я не знаю, сколько сейчас существует полов, но Бог придумал лишь два. Когда рождается ребенок, мы говорим мальчик это или девочка. И это самое естественное, что есть в мире. Все разговоры об отсутствии разницы идут от сатаны.

Кроме того, Селин обвинии в том, что на 10% вещей ее коллекции изображен череп, что также является нехорошим символом, особенно в детской одежде.

Сама певица пока что никак не отетила на обвинения.

Напомним,  украинскую певицу Светлану Лободу до конца жизни посадили на жесткую диету. Что послужило причиной этому, читайте здесь.

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Теги: Селин Дион, новости, шоу-биз
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Комментариев (3)
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IProof    04.12.2018, 11:37
Оценка:  0
IProof
це точно
pochta-mail    04.12.2018, 11:29
Оценка:  0
pochta-mail
Господи,храни этого адекватного представителя американской нации
Izvestnaya    04.12.2018, 12:00
Оценка:  0
Izvestnaya
интересно, а кто ищет себе господина? верховного, так сказать? или, как повелось, верхнего? не мазохисты ли?.. в среде мазохистов все мазохисты адекватны.. веруны - психологические мазохисты, не способные адекватно воспринимать реальность.
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