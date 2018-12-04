Селин Дион обвинили в сатанизме
Певица Селин Дион получила неожиданные обвинения - ее назвали сатанисткой.
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Все дело в том, что артистка выпустила гендерно нейтральную коллекцию одежды для детей. Казалось бы, ну что в этом такого? Однако идея не понравилась священнику из Пенсильвании Джону Эссеффу, который в интервью газете National Catholic Register сказал:
Такой подход к вопросам гендера – от демонов. Это неправильно. Я не знаю, сколько сейчас существует полов, но Бог придумал лишь два. Когда рождается ребенок, мы говорим мальчик это или девочка. И это самое естественное, что есть в мире. Все разговоры об отсутствии разницы идут от сатаны.
Кроме того, Селин обвинии в том, что на 10% вещей ее коллекции изображен череп, что также является нехорошим символом, особенно в детской одежде.
Сама певица пока что никак не отетила на обвинения.
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