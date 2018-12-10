Тина Кароль показала соблазнительное фото с ванной

Украинская певица Тина Кароль поделилась откровенной фотографией со своими поклонниками.

Популярная исполнительница Тина Кароль поделилась с фанатами соблазнительным снимком, сделанным в ванной.

Пикантный кадр артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

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Откровенное фото является кадром из нового клипа Тины Кароль под названием “Сила высоты“. В видеоролике артистка предстает в приталенном платье, а также обнаженной в воде. Смотрите клип “Сила высоты“ здесь:

Напомним, украинская ведущая Регина Тодоренко показала, как выглядит после родов.