Травести-дива Монро показала себя без макияжа

Украинская травести-дива Монро поразила поклонников естественной красотой.

Эпатажная украинская артистка, травести-дива Монро показала, как выглядит без макияжа.

Знаменитость, которая постоянно появляется на публике с ярким макияжем и идеальными укладками, опубликовала фотографию, на которой она запечатлена без косметики. Кадр подписан так:

Фото #допосле. Как видите, стрелки и пошлые губы делают лицо дерзким и чуть олдскульным. Такая себе ранняя ДжейЛо.

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Ранее травести-дива Монро была парнем Сашей. В 1999 году Монро впервые появилась на украинском телевидении и с того времени успела стать одной из самых эпатажных артисток страны.

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