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Травести-дива Монро показала себя без макияжа

Комментариев: 1
Украинская травести-дива Монро поразила поклонников естественной красотой.
Травести-дива Монро показала себя без макияжа
Травести-дива Монро показала себя без макияжа
instagram.com/monritta

Эпатажная украинская артистка, травести-дива Монро показала, как выглядит без макияжа.

Знаменитость, которая постоянно появляется на публике с ярким макияжем и идеальными укладками, опубликовала фотографию, на которой она запечатлена без косметики. Кадр подписан так:

Фото #допосле. Как видите, стрелки и пошлые губы делают лицо дерзким и чуть олдскульным. Такая себе ранняя ДжейЛо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тю...три раза пыталась загрузить пост...всё мимо... Наверное сегодня долгие рассуждения о принятии себя в любом виде и состоянии не уместны. А значит будет напоминалка, что вышло новое видео. Делюсь авторской методикой экспресс восстановления уставшей кожи лица и техникой тонизируещего самомассажа! Ссылку знаете, где искать. Плюс фото #допосле. Как видите, стрелки и пошлые губы делают лицо дерзким и чуть олдскульным. Такая себе ранняя ДжейЛо😂 #неугомоннаямонро

Допис, поширений Неугомонная Монро (@monritta)

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Ранее травести-дива Монро была парнем Сашей. В 1999 году Монро впервые появилась на украинском телевидении и с того времени успела стать одной из самых эпатажных артисток страны.

Напомним, ранее певица-трансгендер Зианджа рассказала, как оказалась бездомной. Почему артистка спала на лавочках и причем здесь Наталия Могилевская, читайте здесь.

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Комментариев (1)
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Люблю_Украину    29.11.2018, 12:53
Оценка:  0
Люблю_Украину
вообще-то я обедал(((( вот уроды теперь к психологу ходить и гастроэнтерологу
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