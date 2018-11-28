Травести-дива Монро показала себя без макияжа
Эпатажная украинская артистка, травести-дива Монро показала, как выглядит без макияжа.
Знаменитость, которая постоянно появляется на публике с ярким макияжем и идеальными укладками, опубликовала фотографию, на которой она запечатлена без косметики. Кадр подписан так:
Фото #допосле. Как видите, стрелки и пошлые губы делают лицо дерзким и чуть олдскульным. Такая себе ранняя ДжейЛо.
Тю...три раза пыталась загрузить пост...всё мимо... Наверное сегодня долгие рассуждения о принятии себя в любом виде и состоянии не уместны. А значит будет напоминалка, что вышло новое видео. Делюсь авторской методикой экспресс восстановления уставшей кожи лица и техникой тонизируещего самомассажа! Ссылку знаете, где искать. Плюс фото #допосле. Как видите, стрелки и пошлые губы делают лицо дерзким и чуть олдскульным. Такая себе ранняя ДжейЛо😂 #неугомоннаямонро
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Ранее травести-дива Монро была парнем Сашей. В 1999 году Монро впервые появилась на украинском телевидении и с того времени успела стать одной из самых эпатажных артисток страны.
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