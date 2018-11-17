Ольга Сумская восхитила снимком без макияжа

Народная артистка Украины Ольга Сумская в очередной раз доказала, что настоящая красота не в косметике.

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Знаменитая украинская актриса кино и театра, народная артистка Украины и телеведущая Ольга Сумская всегда может похвастаться свежим и ухоженным видом. Накануне артистка опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она без макияжа, и выглядит просто шикарно.

На репетицію можна і без мейкапу, – подписала фото Сумская.

Подписчики актрисы засыпали ее комплиментами. Многие написали, что она прекрасна и назвали Ольгу эталоном украинской красоты. Некоторые фолловеры Сумской также отметили, что она выглядит значительно моложе своего возраста. Напомним, что сейчас Ольге Сумской 52 года.

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