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Ольга Сумская восхитила снимком без макияжа

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Народная артистка Украины Ольга Сумская в очередной раз доказала, что настоящая красота не в косметике.
Ольга Сумская восхитила снимком без макияжа
Ольга Сумская восхитила снимком без макияжа
instagram.com/olgasumska/

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Знаменитая украинская актриса кино и театра, народная артистка Украины и телеведущая Ольга Сумская всегда может похвастаться свежим и ухоженным видом. Накануне артистка опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она без макияжа, и выглядит просто шикарно. 

На репетицію можна і без мейкапу, – подписала фото Сумская. 

Подписчики актрисы засыпали ее комплиментами. Многие написали, что она прекрасна и назвали Ольгу эталоном украинской красоты. Некоторые фолловеры Сумской также отметили, что она выглядит значительно моложе своего возраста. Напомним, что сейчас Ольге Сумской 52 года. 

Ранее новый парень Хейден Панеттьер впервые рассказал об их романе.

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Теги: Ольга Сумская, фото, без макияжа
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