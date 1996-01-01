Известного порноактера обвинили в 12 случаях изнасилования: подробности
Читай также: Экс-солистка «Тату» призналась, что в детстве стала жертвой изнасилования
В Лос-Анджелесе начался суд над порноактером Роном Джереми, которого обвинили в 34 случаях сексуального насилия, в том числе 12 изнасилованиях, 7 принудительных оральных совокуплениях, 6 прикосновениях к интимным частям тел против воли пострадавших и в нескольких домогательствах. Один пункт также включает сексуальное насилие по отношению к несовершеннолетней.
Отметим, что в июне 2021 года знаменитость обвинили в изнасиловании четыре женщины, после чего ему грозило пожизненное заключение.
В суде рассмотрят заявления от 23 женщин, над которыми звезда рекордного числа фильмов «для взрослых» совершил сексуальное насилие в период с 1996 по 2019 годы.
К слову, Джереми свою вину не признает. Известно, что прокуроры разоблачили схему, по которой “работал“ порноактер, чтобы насиловать женщин. Он при помощи своей известности охотился на жертв в барах Западного Голливуда.
Вам будет интересно почитать на Ivona:
- Простила измену: Хлоя Кардашьян и Тристан Томпсон снова вместе – СМИ
- Спустя 20 лет: как сейчас выглядят актеры из «Гарри Поттера»
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.