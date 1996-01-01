Известного порноактера обвинили в 12 случаях изнасилования: подробности

Над порноактером начался суд в США.

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В Лос-Анджелесе начался суд над порноактером Роном Джереми, которого обвинили в 34 случаях сексуального насилия, в том числе 12 изнасилованиях, 7 принудительных оральных совокуплениях, 6 прикосновениях к интимным частям тел против воли пострадавших и в нескольких домогательствах. Один пункт также включает сексуальное насилие по отношению к несовершеннолетней.

Отметим, что в июне 2021 года знаменитость обвинили в изнасиловании четыре женщины, после чего ему грозило пожизненное заключение.

В суде рассмотрят заявления от 23 женщин, над которыми звезда рекордного числа фильмов «для взрослых» совершил сексуальное насилие в период с 1996 по 2019 годы.

К слову, Джереми свою вину не признает. Известно, что прокуроры разоблачили схему, по которой “работал“ порноактер, чтобы насиловать женщин. Он при помощи своей известности охотился на жертв в барах Западного Голливуда.

Рон Джереми в суде Getty Images

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