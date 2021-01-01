Экс-солистка «Тату» призналась, что в детстве стала жертвой изнасилования

Артистку изнасиловали в 11-летнем возрасте.

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Бывшая участница группы «Тату» Лена Катина призналась, что стала жертвой изнасилования, когда ей было 11 лет.

Также она призналась, что не может забыть лицо своего насильника, хоть и работала долгое время над этой трагедией с психологом.

«Это было ужасно мерзко. Я сейчас об этом рассказываю без слез, потому что это проработано с психологом. Я очень долго работала и теперь готова об этом говорить, чтобы помочь другим подросткам с этим справиться», - сказала певица.

Отметим, что 36-летняя исполнительница некоторое время находилась в Лос-Анджелесе, там она жила и работала после распада группы. После чего вернулась в РФ и вышла замуж за музыканта Сашо Кузмановича, в браке с которым родила сына, но после шести лет брака супруги развелись.

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