8 августа умер Александр Ройтбурд, который стоял у истоков украинского современного искусства и стал одной из ключевых фигур в художественном мире страны. Что оставил после себя Ройтбурд - в нашей статье.

Иногда художнику не помешает еще и быть умным: Александр Ройтбурд Pinterest.com

Я думаю, что смыслом жизни является сама жизнь. Я думаю, что в ней надо стать собой.

А. Ройтбурд

«Ройтбурд сделал в украинском искусстве и культуре столько, что хватило бы на несколько жизней, - пишет искусствовед Константин Дорошенко на своей странице в Facebook. - Он жил культурой, был ненасытный во взаимодействии с ней, уверенно и смело создавал целые симфонии из концепций, ресурсов, людей самых разных политических, эстетических, идеологических взглядов, обращал горы, пробивал стены, разрушал зиккураты стереотипов.»

Художник

Александр Ройтбурд был одним из тех, кто формировал коллекцию будущего PinchukArtCentre и произвел революцию в Одесском художественном музее. Художник, куратор и руководитель Одесского художественного музея.

В 2001 году, на открытии первой персональной музейной выставки в Украине «Распятый Будда» в Киеве, заместитель посла США в Украине, сказала: «Этот человек - мост между украинской и американской культурой».

Иногда художнику не помешает еще и быть умным: Александр Ройтбурд pinterest.com

Работы Александра находятся в следующих собраниях

Галерея современного искусства NT-Art

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

PinchukArtCentre, Киев

МоМА, Нью-Йорк

Художественный музей университета Дюка, Дюрем, США

Модерна галериа, Любляна, Словения

Музейная реформа

Александра предлагал создать общенациональный открытый цифровой каталог фондов всех музеев Украины и хотел начать с ОХМ. Это поможет Украине открыть новый подход к культурному наследию и вывести его на новый уровень, а также повысить интерес среди населения и обновить экспозицию.

Путь каждого человека уникален, если только он осознает себя как человек, осознает свое я, осознает, как сказал ребе Зуся, что Богу не нужно два Моисея, ему нужно, чтобы был отдельно Моисей, отдельно Зуся. А. Ройтбурд

Поэт

В сентябре выйдет сборник стихов художника Александра Ройтбурда «Стихи дилетанта». Готовить книгу начали еще при Александра, рассказал писатель и друг художника Сергей Жадан на своей странице в Facebook.

Иногда художнику не помешает еще и быть умным: Александр Ройтбурд facebook.com/serhiy.zhadan

По его словам, идея выдать стихи Ройтбурда возникла год назад. Поэзия Ройтбурда малоизвестна, поскольку художник делился ею только во время отдыха с друзьями и знакомыми.

Клуб Маразли

Иногда художнику не помешает еще и быть умным: Александр Ройтбурд ОХМ

Клуб Маразли, организованный Ройтбурдом — это общественная организация, деятельность которой направлена на поддержку и развитие Одесского художественного музея посредством использования членских взносов как финансового инструмента. Они позволят обеспечить институцию музея постоянным фондом для развития.

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