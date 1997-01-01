Олимпийские игры в Токио: Ирина Коляденко принесла Украине одиннадцатую медаль
В среду, 4 августа 2021 года, на Олимпийских играх в Токио разыгран комплект наград по вольной борьбе среди женщин в категории до 62 килограммов. Украину в этой дисциплине представляла 22-летняя Ирина Коляденко. Ее соперницей стала Анастасия Григорьева из Латвии.
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Украинская борчиха одержала победу над оппоненткой и завоевала бронзовую медаль, заняв третье место на Олимпийских играх в Токио 2020.
Отметим, что в полуфинальной схватке украинская спортсменка проиграла чемпионке мира 2019 года Айсулуу Тыныбековой из Кыргызстана со счетом 0:10.
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