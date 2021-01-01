Давай сегодня будем жить, но ты меня не жди: умер Пётр Мамонов

В возрасте 70 лет скончался музыкант и актер Пётр Мамонов.

Основатель музыкальной группы «Звуки Му», поэт, также известный своими моноспектаклями и киноролями, Петр Мамонов скончался от коронавируса 15 июля 2021 года. В конце июня его госпитализировали с ковидом и поражением 87% легких.

Популярность как актеру Мамонову принесли картины режиссера Павла Лунгина «Такси Блюз», «Остров» и «Царь».

кадр из хф "Такси Блюз" Pinterest.com

Самое главное, чтобы был зазор — между тем, кто ты есть, и тем, кем мог бы стать, если бы ничего не делал. П. Мамонов

Группу «Звуки Му» Петр ценил за честность. Музыканты творили так как жили, как думали и как считали нужным согласно своему времени. Ключевой акцент шел на разрушении старых устоев. Со временем Мамонов начал отмечать, что на первый план вышло созидание.

Только это очень сложная штука. Потому что для созидания нужно любить, а любить сердце не научено. Вернее, может, у кого и научено, а вот у меня — нет. П. Мамонов

По-настоящему серьёзные занятия музыкой начались для Петра в 1981 году, когда он начал репетировать вместе со своим младшим единоутробным братом Алексеем Бортничуком. Дуэт получил рабочее название «Братья по матери», в это время были записаны несколько альбомов («Бомбейские раздумья» и «Разговор на площадке № 7»). На этих выступлениях Мамонов пел, держа в руках акустическую гитару, а вот его брат, из-за отсутствия инструментального опыта ритмично бил по перевёрнутым стульям, кастрюлям, банкам из-под майонеза или энергично тряс детскими погремушками.

Петр Мамонов Pinterest.com

Кто верит в случай, тот не верит в Бога. П. Мамонов

Простые вещи

Первый альбом группы «Звуки Му» назывался «Простые вещи». И был он о совсем не простых вещах. Точнее простых, в контексте понимания самого явления, но на пересечении глубокого самоанализа автора, изнанки жизни и эпатажа - выходила удивительная смесь дикого, обаятельного, ужасного, не вписывающегося в рамки нового явления «Звуки Му».

Если Бог – это любовь, то любовь должна быть взаимной, взаимность – это только свободно выбранная вещь. П. Мамонов

В 2000 Мамонов на время перестал выступать и отказался сниматься в кино так как принял православие. Бурный творческий путь, алкоголизм, гиперактивность сильно повлияли на его здоровье и психику. Петр уехал жить в деревню за 140 км от Москвы. Что любопытно, после фильма Остров, как отмечает рок-журналист Арсений Троицкий, к дому Мамонова “в надежде на исцеление потянулись хромые, сирые и убогие, тем самым взяв его в осаду“.

Петр Мамонов Pinterest.com

Жизнь вообще не курорт. П. Мамонов

В апреля 2021 года К. Собчак взяла у Мамонова большое интервью, которое собрало более миллиона просмотров.

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