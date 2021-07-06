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Pharaoh отыграет большой концерт в Киеве

Комментариев: 3
В поддержку нового альбома MILLION DOLLAR DEPRESSION артист отыграет концерт, который состоится 16-го июля в Stereo Plaza .
Pharaoh отыграет большой концерт в Киеве
Pharaoh отыграет большой концерт в Киеве
Прес-служба

Million Dollar Depression – второй полноценный альбом Pharaoh, выпущенный за два года. Если предыдущий диск «Правило» был экскурсом на территорию нуарного синти-попа, то сейчас музыкант предлагает более жесткое звучание – с активным использованием гитар, грозным эксцентричным настроением и даже акустическим unplugged-фрагментом.

Pharaoh и его круг соратников (в данном случае это Bryte, Noah, Meep, 39, StereoRYZE, Konoplev) обеспечили новый уровень экспрессии и внятности.

Раздражение, гнев, черная меланхолия и общение с призраками близких по духу артистов – это те состояния, в которых Pharaoh комфортно эволюционировать, это его специальная питательная среда.

Pharaoh отыграет большой концерт в Киеве
Pharaoh отыграет большой концерт в Киеве
Прес-служба
 
Головоломные тексты экстатического характера со сменой темпа, сочетание опасности и фрустрации, открытость к слушателю, который должен познать внутреннее состояние артиста в полной мере, – это Million Dollar Depression, альбом, который для многих перевернет представление о возможностях и горизонтах одного из важнейших русскоязычных музыкантов.
Когда:

  • 16 июля в 20:00

Где:

  • Stereo Plaza пр. В. Лобановского, 119
  • Билеты 700-800 грн

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Теги: Pharaoh, концерты, Киев, выступление
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Комментариев (3)
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русский  (аноним)  07.07.2021, 14:32
Оценка:  0
русский
И много насосал этот пидopюга?
гость  (аноним)  07.07.2021, 00:18
Оценка:  0
гость
этого уебка надо забанить вслед за моргенштерном
гость  (аноним)  06.07.2021, 17:02
Оценка:  0
гость
Он чмо!
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