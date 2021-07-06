Pharaoh отыграет большой концерт в Киеве
Million Dollar Depression – второй полноценный альбом Pharaoh, выпущенный за два года. Если предыдущий диск «Правило» был экскурсом на территорию нуарного синти-попа, то сейчас музыкант предлагает более жесткое звучание – с активным использованием гитар, грозным эксцентричным настроением и даже акустическим unplugged-фрагментом.
Pharaoh и его круг соратников (в данном случае это Bryte, Noah, Meep, 39, StereoRYZE, Konoplev) обеспечили новый уровень экспрессии и внятности.
Раздражение, гнев, черная меланхолия и общение с призраками близких по духу артистов – это те состояния, в которых Pharaoh комфортно эволюционировать, это его специальная питательная среда.
Головоломные тексты экстатического характера со сменой темпа, сочетание опасности и фрустрации, открытость к слушателю, который должен познать внутреннее состояние артиста в полной мере, – это Million Dollar Depression, альбом, который для многих перевернет представление о возможностях и горизонтах одного из важнейших русскоязычных музыкантов.
Когда:
- 16 июля в 20:00
Где:
- Stereo Plaza пр. В. Лобановского, 119
- Билеты 700-800 грн
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