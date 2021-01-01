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На Atlas Weekend проведут вакцинацию всех желающих

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На музыкальном фестивале Atlas Weekend, который пройдет на следующей неделе будут открыты точки проведения вакцинации .
На Atlas Weekend проведут вакцинацию
На Atlas Weekend проведут вакцинацию
Прес-служба

Вместе с Минздравом организаторы фестиваля Atlas Weekend проведут вакцинацию на территории ВДНХ. С 10:00 до 16:00 5-11 июля в 9 павильоне, каждый желающий сможет получить дозу вакцины от COVID-19.

Чтобы пройти вакцинацию посетителям нужен паспорт (или его электронная версия в приложении Дія) и предварительная регистрация через сервис HELSI. 

Напоминаем, что в этом году фестиваль несколько изменит формат из-за ситуации с коронавирусом, потому большую часть лайнапа составят украинские артисты и исполнители из ближнего зарубежья. 

Запланированный ранее лайнап с западными артистами переносятся на 2022 год. 

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Теги: Atlas Weekend, концерты, Киев
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