На Atlas Weekend проведут вакцинацию всех желающих
Вместе с Минздравом организаторы фестиваля Atlas Weekend проведут вакцинацию на территории ВДНХ. С 10:00 до 16:00 5-11 июля в 9 павильоне, каждый желающий сможет получить дозу вакцины от COVID-19.
Чтобы пройти вакцинацию посетителям нужен паспорт (или его электронная версия в приложении Дія) и предварительная регистрация через сервис HELSI.
Напоминаем, что в этом году фестиваль несколько изменит формат из-за ситуации с коронавирусом, потому большую часть лайнапа составят украинские артисты и исполнители из ближнего зарубежья.
Запланированный ранее лайнап с западными артистами переносятся на 2022 год.
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