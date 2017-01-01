Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

На «Площади Звезд» в Киеве открыли еще одну звезду

В Киеве появилась звезда с именем The Hardkiss.
На "Площади Звезд" в Киеве открыли еще одну звезду
На "Площади Звезд" в Киеве открыли еще одну звезду
instagram.com/the_hardkiss

В среду, 23 июня 2021 года, на «Площади Звезд» у ТРЦ Gulliver открыли звезду группы The Hardkiss. Поддержать артистов на торжественной церемонии пришли их поклонники и друзья.

Читай также: Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину

По словам солистки Юлии Саниной, торжество было горячим. Артистка была рада видеть фанатов и провести с ними время.

Какой горячий день! Открытие звезды The HARDKISS на площади звезд в Киеве! И встреча с вами, друзья!

Звезда группы The Hardkiss
Звезда группы The Hardkiss
instagram.com/the_hardkiss

Группа The Hardkiss
Группа The Hardkiss
instagram.com/the_hardkiss

Юлия Санина со звездой The Hardkiss
Юлия Санина со звездой The Hardkiss
instagram.com/the_hardkiss

Группа The Hardkiss с фанатами
Группа The Hardkiss с фанатами
instagram.com/the_hardkiss

Юлия Санина на открытии звезды The Hardkiss
Юлия Санина на открытии звезды The Hardkiss
instagram.com/the_hardkiss

The Hardkiss на Площади Звезд
The Hardkiss на Площади Звезд
instagram.com/the_hardkiss

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Юлия Санина, The HARDKISS, Площадь звезд, музыка, новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь