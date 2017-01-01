На «Площади Звезд» в Киеве открыли еще одну звезду
В Киеве появилась звезда с именем The Hardkiss.
В среду, 23 июня 2021 года, на «Площади Звезд» у ТРЦ Gulliver открыли звезду группы The Hardkiss. Поддержать артистов на торжественной церемонии пришли их поклонники и друзья.
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По словам солистки Юлии Саниной, торжество было горячим. Артистка была рада видеть фанатов и провести с ними время.
Какой горячий день! Открытие звезды The HARDKISS на площади звезд в Киеве! И встреча с вами, друзья!
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