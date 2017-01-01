В Киеве появилась звезда с именем The Hardkiss.

На "Площади Звезд" в Киеве открыли еще одну звезду instagram.com/the_hardkiss

В среду, 23 июня 2021 года, на «Площади Звезд» у ТРЦ Gulliver открыли звезду группы The Hardkiss. Поддержать артистов на торжественной церемонии пришли их поклонники и друзья.

Читай также: Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину

По словам солистки Юлии Саниной, торжество было горячим. Артистка была рада видеть фанатов и провести с ними время.

Какой горячий день! Открытие звезды The HARDKISS на площади звезд в Киеве! И встреча с вами, друзья!

Звезда группы The Hardkiss instagram.com/the_hardkiss

Группа The Hardkiss instagram.com/the_hardkiss

Юлия Санина со звездой The Hardkiss instagram.com/the_hardkiss

Группа The Hardkiss с фанатами instagram.com/the_hardkiss

Юлия Санина на открытии звезды The Hardkiss instagram.com/the_hardkiss

The Hardkiss на Площади Звезд instagram.com/the_hardkiss

Вам будет интересно прочитать на Ivona: