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Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину

"Поп-король" российской эстрады ранее посещал аннексированный Крым, нарушая государственную границу Украины.
Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину
Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину
Getty Images

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Известный российский певец Филипп Киркоров попал в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Артист неоднократно посещал аннексированный Крым, считая его российским.

О данном решении сообщается на официальном сайте Минкульта Украины.

Процедура осуществляется автоматически. Певец не сможет приехать с концертом на территорию Украины, а также его больше не покажут на отечественном телевидении.

“11 июня 2021 года в Министерство культуры и информполитики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Киркорова Филиппа Бедросовича. Соответствующим приказом от 22 июня он был включен в перечень“, - говорится в сообщении.

Отметим, что Филипп Киркоров имеет звание Народного артиста Украины, которое ему присвоил бывший президент Украины Виктор Ющенко.

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Теги: Филипп Киркоров, новости, музыка, аннексированный Крым, запрет на въезд
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Источник: Ivona

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