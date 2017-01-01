Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину
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Известный российский певец Филипп Киркоров попал в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Артист неоднократно посещал аннексированный Крым, считая его российским.
О данном решении сообщается на официальном сайте Минкульта Украины.
Процедура осуществляется автоматически. Певец не сможет приехать с концертом на территорию Украины, а также его больше не покажут на отечественном телевидении.
“11 июня 2021 года в Министерство культуры и информполитики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Киркорова Филиппа Бедросовича. Соответствующим приказом от 22 июня он был включен в перечень“, - говорится в сообщении.
Отметим, что Филипп Киркоров имеет звание Народного артиста Украины, которое ему присвоил бывший президент Украины Виктор Ющенко.
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