На Каннском фестивале 2021 покажут украинский фильм
За месяц до старта Каннского кинофестиваля 2021, который в этом году пройдет с 6 по 17 июля, организаторы обнародовали полную программу одного из самых важных событий в кинематографе.
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Так, на официальном сайте 74-го кинофестиваля в Каннах сообщается, что в основную конкурсную программу вошли 24 фильма. Один из них получит главную награду – «Золотую пальмовую ветвь».
Полный список участников главного конкурса:
- «Аннет», режиссер Леос Каракс
- «Три этажа», режиссер Нанни Моретти
- «Все прошло замечательно», режиссер Франсуа Озон
- «Герой», режиссер Асгар Фархади
- «Титан», режиссер Джулия Дюкурно
- «Французский вестник», режиссер Уэс Андерсон
- «Красная ракета», режиссер Шон Бейкер
- «Петровы в гриппе», режиссер Кирилл Серебренников
- «Франция», режиссер Бруно Дюмон
- «Нитрам», режиссер Джастин Курцель
- «Memoria», режиссер Апичатпон Вирасетакул
- «Lingui», режиссер Махамат-Салех Харун
- «13-й округ Парижа», режиссер Жак Одияр
- «Беспокойный», режиссер Йоахим Лафос
- «Перелом», режиссер Катрин Корсини
- «Casablanca Beats», режиссер Набиль Аюш
- «Худший человек в мире», режиссер Йоахим Трир
- «Отсек №6», режиссер Юго Куосманен
- «Колено Ахеда», режиссер Надав Лапид
- «Води мою машину», режиссер Рюсуке Хамагути
- «Остров Бергман», режиссер Миа Хансен-Лёве
- «Бенедетто», режиссер Пол Верховен
- «История моей жены», режиссер Ильдико Эньеди
- «День флага», режиссер Шон Пенн
Фильмы украинских режиссеров не попали в основную конкурсную программу. Однако, одну из картин отобрали для спецпоказов. Так, в Каннах покажут документальную ленту Сергея Лозницы «Бабий Яр. Контекст».
Кроме того, в 2021 году появится новая категория фильмов «Каннские премьеры». А чести открыть международный кинофестиваль на Лазурном берегу удостоилась музыкальная картина «Аннет» французского режиссера Леоса Каракса.
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