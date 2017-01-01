На Каннском фестивале 2021 покажут украинский фильм

Объявлена программа Каннского фестиваля, который в этом году пройдет с 6 по 17 июля.

За месяц до старта Каннского кинофестиваля 2021, который в этом году пройдет с 6 по 17 июля, организаторы обнародовали полную программу одного из самых важных событий в кинематографе.

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Так, на официальном сайте 74-го кинофестиваля в Каннах сообщается, что в основную конкурсную программу вошли 24 фильма. Один из них получит главную награду – «Золотую пальмовую ветвь».

Полный список участников главного конкурса:

«Аннет», режиссер Леос Каракс

«Три этажа», режиссер Нанни Моретти

«Все прошло замечательно», режиссер Франсуа Озон

«Герой», режиссер Асгар Фархади

«Титан», режиссер Джулия Дюкурно

«Французский вестник», режиссер Уэс Андерсон

«Красная ракета», режиссер Шон Бейкер

«Петровы в гриппе», режиссер Кирилл Серебренников

«Франция», режиссер Бруно Дюмон

«Нитрам», режиссер Джастин Курцель

«Memoria», режиссер Апичатпон Вирасетакул

«Lingui», режиссер Махамат-Салех Харун

«13-й округ Парижа», режиссер Жак Одияр

«Беспокойный», режиссер Йоахим Лафос

«Перелом», режиссер Катрин Корсини

«Casablanca Beats», режиссер Набиль Аюш

«Худший человек в мире», режиссер Йоахим Трир

«Отсек №6», режиссер Юго Куосманен

«Колено Ахеда», режиссер Надав Лапид

«Води мою машину», режиссер Рюсуке Хамагути

«Остров Бергман», режиссер Миа Хансен-Лёве

«Бенедетто», режиссер Пол Верховен

«История моей жены», режиссер Ильдико Эньеди

«День флага», режиссер Шон Пенн

Фильмы украинских режиссеров не попали в основную конкурсную программу. Однако, одну из картин отобрали для спецпоказов. Так, в Каннах покажут документальную ленту Сергея Лозницы «Бабий Яр. Контекст».

Кроме того, в 2021 году появится новая категория фильмов «Каннские премьеры». А чести открыть международный кинофестиваль на Лазурном берегу удостоилась музыкальная картина «Аннет» французского режиссера Леоса Каракса.

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