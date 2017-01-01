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На Каннском фестивале 2021 покажут украинский фильм

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Объявлена программа Каннского фестиваля, который в этом году пройдет с 6 по 17 июля.
На Каннском фестивале 2021 покажут украинский фильм
На Каннском фестивале 2021 покажут украинский фильм
Getty images

За месяц до старта Каннского кинофестиваля 2021, который в этом году пройдет с 6 по 17 июля, организаторы обнародовали полную программу одного из самых важных событий в кинематографе.

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Так, на официальном сайте 74-го кинофестиваля в Каннах сообщается, что в основную конкурсную программу вошли 24 фильма. Один из них получит главную награду – «Золотую пальмовую ветвь».

Полный список участников главного конкурса:

  • «Аннет», режиссер Леос Каракс
  • «Три этажа», режиссер Нанни Моретти
  • «Все прошло замечательно», режиссер Франсуа Озон
  • «Герой», режиссер Асгар Фархади
  • «Титан», режиссер Джулия Дюкурно
  • «Французский вестник», режиссер Уэс Андерсон
  • «Красная ракета», режиссер Шон Бейкер
  • «Петровы в гриппе», режиссер Кирилл Серебренников
  • «Франция», режиссер Бруно Дюмон
  • «Нитрам», режиссер Джастин Курцель
  • «Memoria», режиссер Апичатпон Вирасетакул
  • «Lingui», режиссер Махамат-Салех Харун
  • «13-й округ Парижа», режиссер Жак Одияр
  • «Беспокойный», режиссер Йоахим Лафос
  • «Перелом», режиссер Катрин Корсини
  • «Casablanca Beats», режиссер Набиль Аюш
  • «Худший человек в мире», режиссер Йоахим Трир
  • «Отсек №6», режиссер Юго Куосманен
  • «Колено Ахеда», режиссер Надав Лапид
  • «Води мою машину», режиссер Рюсуке Хамагути
  • «Остров Бергман», режиссер Миа Хансен-Лёве
  • «Бенедетто», режиссер Пол Верховен
  • «История моей жены», режиссер Ильдико Эньеди
  • «День флага», режиссер Шон Пенн

Фильмы украинских режиссеров не попали в основную конкурсную программу. Однако, одну из картин отобрали для спецпоказов. Так, в Каннах покажут документальную ленту Сергея Лозницы «Бабий Яр. Контекст».

Кроме того, в 2021 году появится новая категория фильмов «Каннские премьеры». А чести открыть международный кинофестиваль на Лазурном берегу удостоилась музыкальная картина «Аннет» французского режиссера Леоса Каракса.

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Теги: Каннский кинофестиваль, Кинофестиваль в Каннах, украинские фильмы
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Источник: ivonа bigmir)net

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