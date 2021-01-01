Евровидение 2021: солистке GO_A стало плохо перед репетицией

Украинская группа GO_A на второй репетиции в Роттердаме предстала не в полном составе.

Группа GO_A instagram.com/go_a_band

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Солистка украинской группы GO_A, Екатерина Павленко, отсутствовала на второй репетиции из-за состояния здоровья. Об этом сообщили на официальной странице конкурса в Украине.

«Екатерине Павленко немного нездоровится, поэтому вторая репетиция пройдет без солистки группы. В соответствии с протоколом здравоохранения она сделала тест ПЦР и сейчас отдыхает. Между тем, мы ожидаем результат теста. Как только мы его получим, вернемся к репетициям полным ходом», – сказано в сообщении.

Музыканты группы GO_A на своей странице в Инстаграм разместили фото, сделанное во время второй репетиции.

«Павленко пожелала ребятам «порвать всех». Мы стараемся, Катя. Выздоравливай».

Группа GO_A instagram.com/go_a_band

Напомним, что первый полуфинал конкурса «Евровидение 2021» состоится 18 мая, второй полуфинал – 20 мая, а финал шоу, в котором озвучат имя победителя, состоится 22 мая.

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