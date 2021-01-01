NEMIGA презентують нову пісню «Мама»

Unconditionally love, те саме безумовне кохання, що ми отримуємо, як тільки приходимо у цей світ. Просто з самого народження.

З першого подиху, кроків, слів мама завжди поряд. Вона ототожнює цілий всесвіт. Вона наша опора, підтримка, приклад. Тільки її безумовна любов дає нам силу та віру в себе. Проте, чим доросліше ми стаємо, тим більше віддаляємося від цього зв'язку. Та для мам ми продовжуємо залишатися дітьми. Вони завжди випромінюють радість. Пишаються нами, ким би ми не були.

- У чому сенс твого життя, мамо? - У тобі. Ти народився, і я люблю тебе. Таким, яким ти є. Це ж так просто.

Саме про таку людину записав свій новий трек проект Nemiga. З простих та щирих слів сина та душевної мелодії утворилася пісня. Вокальній чистоті та відвертості композиції додали голоси дитячого хору, та тембри класичного оркестру. Сумісна робота, у якій все відверто просто та так прекрасно.

Просто послухайте і поділіться з мамою. Якщо вам важко дібрати слів, щоб сказати мамі про свої почуття, музика та лірика зможуть зробити це за вас. І найголовніше – кожна мама зрозуміє, що саме відбувається у вас на серці.

NEMIGA – це завжди справжня лірика з глибин душі, неповторна музикальна стилістика та відчуття реальності життя. Вже зовсім скоро, в березні проект готує реліз другої платівки.

Перший альбом “Молодість” знаходився на 21 сходинці в Apple Music та на 23 в iTunes, протримавшись в топ-100 більше двох місяців. Хіти альбому - “Белым” та “Пьяница”.

Широка аудиторія знає про проект із сумісного треку “Буквы” з Гуфом, що має наразі 1 млн. переглядів.

Наприкінці серпня 2020 року NEMIGA опублікувала відео роботу на сингл “Самый белый цветок”, зняту під час мирних акцій протесту у рідній Білорусі. Відео зібрало більше 800К переглядів в INSTAGRAM. Подивитися роботи гурту можна на офіційному YOUTUBE каналі та в INSTAGRAM.

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