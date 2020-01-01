Сергей Пархоменко объявил правовую войну каналу 1+1

Рэпер SERYOGA подал в суд 20-миллионный иск на канал 1+1.

Сергей Пархоменко, он же рэпер SERYOGA, объявил правовую войну каналу 1+1. В суд Соломенского района города Киева подан беспрецедентный для юридической практики в стране иск о защите чести и достоинства, сообщает пресс-служба музыканта. Сумма иска к каналу составляет 20 миллионов гривен.

Сам Пархоменко опубликовал пост по этому поводу у себя на странице в Facebook:

«В Украине нет института защиты репутации, это общеизвестно. Однако все бывает в первый раз. Я верю в справедливость, верю в то, что сила в правде. Я предупреждал вас год назад, когда вы решили хайпануть на мне и моих детях: руки прочь от моей семьи! Однако ради рейтингов и цифр вы готовы на все, даже рушить детские судьбы. Вы прекрасно знали, на что шли, опубликовывая заведомо недостоверную информацию обо мне и моей семье. Вы знали меня лично много лет. Вы улыбались мне и пожимали руки. Однако ваш бог - это рейтинг и ему вы решили принести в жертву близких мне людей. Вы знали, что у меня на руках смертельно больной отец и дети, которых мне пришлось защищать. Вы знали, что у меня и на тот момент, и сейчас, и на протяжении всего этого времени, были все правовые основания быть тем, кто я есть - отцом, со всей ответственностью воспитывающим своих детей, отцом детей, которые носят мою фамилию, отцом детей, которые имеют право на свое собственное мнение и на свою личную жизнь. Однако мы и подобные нам - для вас лишь очередные дрова в топке хайпа. Теперь же пришло время и вам ответить передо мной и моей семьей в правовом поле. Я знаю, что шансов у меня немного. Но у людей, которые подобно мне и моей семье могут попасть под ваши жернова, их будет еще меньше. И я подаю этот иск ради тех, кто не сможет стоять против вас так же, как стоял и стою сейчас я. А что до этих миллионов - так они не для меня. Я заранее отказываюсь брать в руки эти позорные деньги. Если я докажу свою правду в суде, вы заплатите не мне. В городах Украины полно детдомов. И вся сумма будет справедливо распределена между ними».

Отметим, что решение подать в суд на телеканал “1+1”. Пархоменко принял еще в мае 2020 года. Он потребовал опровержения недостоверной информации, прозвучавшей в эфире программы “ЖВЛ” в марте 2020 года. Тогда в одном из выпусков проекта приглашенной гостьей стала называющая себя «экс-супругой» певца украинка, Полина Ололо. В эфире девушка заявила, что Серега без ее согласия вывез детей из страны, а также обвинила его в подделке документов, домашнем насилии и алкогольной зависимости.

Однако, совсем недавно, 2 февраля, в ходе судебного заседания стало известно, что решением Харьковского департамента по делам детей несовершеннолетних от 20 ноября 2020 года было постановлено признать целесообразным проживание Марка Пархоменко и Платона Пархоменко вместе с отцом, Сергеем Пархоменко.

К данным выводам комиссия пришла, руководствуясь показаниями детей, которые сообщили специалистам шокирующие подробности их жизни с матерью. О чем именно дети сообщили комиссии остается только догадываться по серии пикантных видеороликов, которые сама Ололо выкладывала в Интернет на всеобщее обозрение. На одном из таких видео девушка, находящаяся явно в состоянии измененного сознания, буквально исполняет стриптиз на фоне детской коляски и игрушек.

Сам Пархоменко по-прежнему называет все медийные “выпады“ в свою сторону, связанные с реализацией его родительских прав в отношении его детей, “необоснованными и лживыми“. О том, как он воспитывает своих детей, он рассказал в документальном фильме “Тихая заводь“.