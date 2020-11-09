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Владимир Зеленский получил позитивный тест на коронавирус

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Facebook, что заболел коронавирусом.
Владимир Зеленский получил позитивный тест на коронавирус
Владимир Зеленский получил позитивный тест на коронавирус
instagram.com/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусом. О том, что глава нашего государства получил позитивный тест на коронавирус, стало известно вечером, 9 ноября.

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На своей странице в Facebook Зеленский признался, что сейчас у него температуру 37,5, однако он чувствует себя хорошо. Президент заявил, что продолжит выполнять свои обязанности на самоизоляции.

“Попри усі карантинні заходи, я теж отримав + результат. В мене 37,5, а всім бажаю 36,6! Втім, почуваюся добре. Обіцяю ізолюватися і продовжую працювати“, - написал Зеленский.

Владимир Зеленский заболел коронавирусом
Владимир Зеленский заболел коронавирусом
Скриншот

Напомним, что первая леди Украины Елена Зеленская переболела коронавирусом еще в начале лета. У супруги украинского президента была двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести, из-за чего она провела несколько недель в больнице.

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Теги: Владимир Зеленский, Елена Зеленская
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (3)
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