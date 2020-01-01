Елена Зеленская поборола коронавирус

При этом первая леди продолжает лечение от двусторонней пневмонии.

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Супруга президента Елена Зеленская выздоровела от COVID-19. В пятницу, 3 июня, ее выписали из больницы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Преодолев COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома, - отмечается в сообщении.

Напомним, что 12 июня жена украинского президента Владимира Зеленского, Елена Зеленская сообщила в Инстаграм, что заразилась коронавирусом. На тот момент у первой леди не было симптомов COVID-19.

Но уже во вторник, 16 июня, стало известно, что Зеленскую забрали в больницу из-за осложнений. У первой леди диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию средней степени тяжести.

Ранее мы писали, что турецкое издание перепутало Елену Зеленскую с Верой Брежневой.

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