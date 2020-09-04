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Яркая премьера: MONATIK выпустил мюзикл с украинскими звездами

Комментариев: 4
В мюзикле "Ритм" снялись Дорофеева, Брежнева, Санина, Alyona Alyona и другие популярные артисты.
Яркая премьера: MONATIK выпустил мюзикл с украинскими звездами
Яркая премьера: MONATIK выпустил мюзикл с украинскими звездами
Скриншот из видео

Популярный украинский певец, продюсер и композитор MONATIK презентовал мюзикл “РИТМ“, актерами которого стали известные музыканты и танцоры. 

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Так, в 40-минутном видео можно увидеть Веру Брежневу, “Время и Стекло“, “THE HARDKISS“, Alyona Alyona, KADNAY, TAYANNA, Michelle Andrade, Lida Lee, DANTES, Гарика Корогодского, Влада Яму и Женю Кота. Премьера ролика состоялась вечером, 3 сентября.

Режиссером мюзикла выступила Таня Муиньо, хореографом-постановщиком “РИТМА“ стал Денис Стульников, а танцевальными постановками занимался Никита Кузьменко. В новом видео MONATIK не только сыграл одну из ролей, но и выступил композитором и сценаристом.

Напомним, ранее “The Hardkiss“ и MONATIK выпустили совместный трек “Кобра“.

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Теги: MONATIK, ритм, мюзикл
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  04.09.2020, 15:16
Оценка:  0
гость
А где звезды?
SS-TOTENKOPF    04.09.2020, 15:06
Оценка:  0
SS-TOTENKOPF
бездарное чмо монатик
Виктор    04.09.2020, 14:28
Оценка:  -2
Виктор
Животные разводящие животных
lusyika    04.09.2020, 12:38
Оценка:  +5
lusyika
І хто ж на МОХНАТІКА піде після його "шедевру" на Софіївській
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