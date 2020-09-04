В мюзикле "Ритм" снялись Дорофеева, Брежнева, Санина, Alyona Alyona и другие популярные артисты.

Яркая премьера: MONATIK выпустил мюзикл с украинскими звездами Скриншот из видео

Популярный украинский певец, продюсер и композитор MONATIK презентовал мюзикл “РИТМ“, актерами которого стали известные музыканты и танцоры.

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Так, в 40-минутном видео можно увидеть Веру Брежневу, “Время и Стекло“, “THE HARDKISS“, Alyona Alyona, KADNAY, TAYANNA, Michelle Andrade, Lida Lee, DANTES, Гарика Корогодского, Влада Яму и Женю Кота. Премьера ролика состоялась вечером, 3 сентября.

Режиссером мюзикла выступила Таня Муиньо, хореографом-постановщиком “РИТМА“ стал Денис Стульников, а танцевальными постановками занимался Никита Кузьменко. В новом видео MONATIK не только сыграл одну из ролей, но и выступил композитором и сценаристом.

Напомним, ранее “The Hardkiss“ и MONATIK выпустили совместный трек “Кобра“.

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