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"ВИА Гре" - 20 лет: Эрика Герцег показала все составы культовой группы

Комментариев: 3
Нынешняя солистка "ВИА Гры" Эрика Герцег показала архивные фото всех участниц группы.
"ВИА Гре" - 20 лет: Эрика Герцег показала все составы культовой группы
"ВИА Гре" - 20 лет: Эрика Герцег показала все составы культовой группы
instagram.com/erikaherceg

В четверг, 3 сентября, популярное женское трио “ВИА Гра“ отметило юбилей. В этот день, 20 лет назад, состоялся первый показ дебютного клипа группы - “Попытка № 5“. 

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За свою историю культовый коллектив сменил 19 составов. По случаю дня рождения “ВИА Гры“ одна из нынешних солисток решила показать фотографии всех участниц легендарной группы. На своей странице в Инстаграм Эрика Герцег опубликовала подборку архивных кадров и поблагодарила продюсера Константина Меладзе за возможность быть частью “ВИА Гры“.

“С днём рождения, группа "ВИА Гра"❤️ 20 лет прекрасных хитов и невероятных женщин🔥 Спасибо Константин Меладзе за творчество🙏🏻 Горжусь, что 7 лет могла быть частью истории этой легендарной группы!“, - написала Герцег.

Все составы группы
Все составы группы "ВИА Гра"
instagram.com/erikaherceg

Все составы группы
Все составы группы "ВИА Гра"
instagram.com/erikaherceg

Все составы группы
Все составы группы "ВИА Гра"
instagram.com/erikaherceg

Все составы группы
Все составы группы "ВИА Гра"
instagram.com/erikaherceg

Все составы группы
Все составы группы "ВИА Гра"
instagram.com/erikaherceg

Все составы группы
Все составы группы "ВИА Гра"
instagram.com/erikaherceg

Все составы группы
Все составы группы "ВИА Гра"
instagram.com/erikaherceg

Все составы группы
Все составы группы "ВИА Гра"
instagram.com/erikaherceg

Все составы группы
Все составы группы "ВИА Гра"
instagram.com/erikaherceg

Все составы группы
Все составы группы "ВИА Гра"
instagram.com/erikaherceg

Все составы группы
Все составы группы "ВИА Гра"
instagram.com/erikaherceg

Все составы группы
Все составы группы "ВИА Гра"
instagram.com/erikaherceg

Все составы группы
Все составы группы "ВИА Гра"
instagram.com/erikaherceg

Все составы группы
Все составы группы "ВИА Гра"
instagram.com/erikaherceg

Все составы группы
Все составы группы "ВИА Гра"
instagram.com/erikaherceg

Ранее Алена Винницкая призналась, почему обратилась за помощью к психологу.

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Теги: ВИА Гра, Эрика Герцег
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  04.09.2020, 14:18
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гость
Инкубатор блядей!
navigator2    04.09.2020, 11:37
Оценка:  0
navigator2
памятаю в інституті ще почув, були попялрні, а ща це просто кал, шльондри для коорпоративів
Зyрбаган    04.09.2020, 10:45
Оценка:  -22
Зyрбаган
Культовой эта группа была лишь для малолетних онанистов.
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