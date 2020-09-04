"ВИА Гре" - 20 лет: Эрика Герцег показала все составы культовой группы

Нынешняя солистка "ВИА Гры" Эрика Герцег показала архивные фото всех участниц группы.

В четверг, 3 сентября, популярное женское трио “ВИА Гра“ отметило юбилей. В этот день, 20 лет назад, состоялся первый показ дебютного клипа группы - “Попытка № 5“.

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За свою историю культовый коллектив сменил 19 составов. По случаю дня рождения “ВИА Гры“ одна из нынешних солисток решила показать фотографии всех участниц легендарной группы. На своей странице в Инстаграм Эрика Герцег опубликовала подборку архивных кадров и поблагодарила продюсера Константина Меладзе за возможность быть частью “ВИА Гры“.

“С днём рождения, группа "ВИА Гра"❤️ 20 лет прекрасных хитов и невероятных женщин🔥 Спасибо Константин Меладзе за творчество🙏🏻 Горжусь, что 7 лет могла быть частью истории этой легендарной группы!“, - написала Герцег.

Все составы группы "ВИА Гра" instagram.com/erikaherceg

Все составы группы "ВИА Гра" instagram.com/erikaherceg

Все составы группы "ВИА Гра" instagram.com/erikaherceg

Все составы группы "ВИА Гра" instagram.com/erikaherceg

Все составы группы "ВИА Гра" instagram.com/erikaherceg

Все составы группы "ВИА Гра" instagram.com/erikaherceg

Все составы группы "ВИА Гра" instagram.com/erikaherceg

Все составы группы "ВИА Гра" instagram.com/erikaherceg

Все составы группы "ВИА Гра" instagram.com/erikaherceg

Все составы группы "ВИА Гра" instagram.com/erikaherceg

Все составы группы "ВИА Гра" instagram.com/erikaherceg

Все составы группы "ВИА Гра" instagram.com/erikaherceg

Все составы группы "ВИА Гра" instagram.com/erikaherceg

Все составы группы "ВИА Гра" instagram.com/erikaherceg

Все составы группы "ВИА Гра" instagram.com/erikaherceg

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