"The Hardkiss" и MONATIK выпустили совместный трек "Кобра" - видео

Рок-группа "The Hardkiss" и исполнитель MONATIK выпустили украиноязычную композицию "Кобра".

Популярная украинская рок-группа “The Hardkiss“ удивила поклонников неожиданным дуэтом. Солистка коллектива Юлия Санина записала новый трек с одним из самых известных украинских исполнителей Дмитрием Монатиком (MONATIK).

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В четверг, 27 августа, артисты выпустили совместную композицию “Кобра“ и клип на нее. Премьера ролика состоялась на официальном ютуб-канале “The Hardkiss“. Режиссером видео традиционно выступил муж Юлии Саниной, музыкант и креативный продюсер группы - Валерий Бебко.

В ролике Юлия исполняет песню в роскошном доме в то время, как MONATIK прогуливается по улице. В финале клипа они встречаются и продолжают петь песню на фоне луны.

THE HARDKISS - Кобра (feat. MONATIK): смотреть клип онлайн

Напомним, ранее Вера Брежнева призналась, не ревнует ли ее муж к Монатику.

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