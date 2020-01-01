Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Наречена для тата": Неужели одинокий отец не примет дочь героини?

Спецтема: ТВ и телешоу
Комментариев: 0
Впервые за все сезоны свидания героев "Нареченої для тата" пройдут за пределами Украины.
"Наречена для тата": Неужели одинокий отец не примет дочь героини?
"Наречена для тата": Неужели одинокий отец не примет дочь героини?
Пресс-служба

Сегодня, 21 августа в 19:00, на СТБ выйдет 12 выпуск романтического реалити «Наречена для тата», в котором одинокие отцы пробуют строить отношения. Впервые за все сезоны свидания героев пройдет за пределами Украины, а именно в солнечном Египте. Однако во время этого отдыха не все будет так сладко. Почему же Стаса тревожит ребенок Алены в их отношениях – подробнее в анонсе.

Читай также: “Звана вечеря“: Экс-участница “Холостяк-10“ и ню-фотограф появятся в провокационном выпуске шоу

Станислав и Алена проведут вместе время в жарком Египте. Их ждет совместное погружение под воду, невероятные морские виды и сказочные эмоции. Также пара отправится на день рождения сестры Станислава – Антонины. Алена заметит, что ее потенциальный избранник будет сравнивать ее с сестрой и даже посоветует взять с нее пример.

«Меня это шокировало», – признается Алена.  

Однако кульминацией отдыха станет очередной разговор пары о дочери героини. По мнению мужчины, Алена слишком зациклена на девочке и это может стать проблемой в их отношениях.

«Тема ее ребенка бросает тень на наши с ней отношения», – скажет Стас.

Неужели герои так и не смогут найти общий язык и построить отношения? 

А вот в новообразовавшейся паре Алексея и Тани все только начинается! Несмотря на неоднозначное первое впечатления от встречи с мужчиной-изобретателем, девушку поразят его дети – Таня давно мечтала о дочке. Но вот сможет ли она приспособиться к отшельническому образу жизни?

Алексей и Таня
Алексей и Таня
Пресс-служба

Еще одна участница – Татьяна – откроется и признается Денису в чувствах. Однако мужчина воспримет слова девушки неоднозначно, засомневавшись в ее искренности…

Денис и Таня
Денис и Таня
Пресс-служба

Смотрите 12 выпуск «Наречена для тата» сегодня, 21 августа в 19:00, на СТБ!

Ранее мы писали, что пара из “Наречена для тата-2“ сыграла свадьбу.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Наречена для тата
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь