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"Звана вечеря": Экс-участница "Холостяк-10" и ню-фотограф появятся в провокационном выпуске шоу

Спецтема: ТВ и телешоу
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Чем удивит пятый выпуск кулинарного проекта "Звана вечеря" на канале СТБ.
"Звана вечеря": Экс-участница "Холостяк-10" и ню-фотограф появятся в провокационном выпуске шоу
"Звана вечеря": Экс-участница "Холостяк-10" и ню-фотограф появятся в провокационном выпуске шоу
Пресс-служба

В эту субботу, 22 августа в 19:00, на СТБ выйдет 5 выпуск кулинарного шоу «Звана вечеря». Он обещает быть очень провокационным! Ведь в этот раз за победу сразятся четверо амбициозных незнакомцев: экс-участница «Холостяк-10» Оля Виноградова, эпатажный фотограф, многие работы которого в стиле «ню», Паша Пчелкин, звездный фитнес-тренер Игорь Обуховский и девушка без комплексов – Оля Филева.

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Предлагаем узнать героев нового выпуска поближе:

Оля Виноградова – популярный блогер и экс-участница проекта «Холостяк-10». Девушка отличается тонким чувством юмора, умом и сообразительностью. Целых пять лет она работала помощником народных депутатов. Оля любит готовить и считает, что делает это вкусно. Настолько ли вкусно, чтобы выиграть в шоу «Звана вечеря»? Скоро узнаем!

Оля Виноградова
Оля Виноградова
Пресс-служба

Паша Пчелкин – делает фотоснимки в стиле «ню». Сам же по образованию адвокат-криминалист. Целый месяц проработал по специальности, потом понял, что сидеть в офисе и ходить в костюме ему не нравится. С тех пор живет в свое удовольствие. Работает фотографом, видеографом, монтирует и ретуширует фото и видео. Фотографирует людей, часто оголенных или полураздетых. К еде Паша относится с уважением и любовью. Готовит хорошо, и часто принимает у себя гостей. Не любит «попсовые блюда». 

Паша Пчелкин
Паша Пчелкин
Пресс-служба

Игорь Обуховский – звездный фитнес-тренер. Игорь учит своих подопечных, как шаг за шагом построить тело своей мечты. Естественно, предпочтения в еде у тренера соответствующие. Игорь годами правильно питается и учит этому других. Говорит, что при составлении рациона питания, важно понимать, что с пищей должны поступать все необходимые вещества, микроэлементы. Своим гостям готов продемонстрировать, что питаться можно не только вкусно, но и правильно.

Игорь Обуховский
Игорь Обуховский
Пресс-служба

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Оля Филева – «проста дівка з села», как описывает себя сама героиня. Родом из села Константиновка Харьковской области. Два года назад переехала в столицу. Разговаривает на суржике и не стесняется этого. Ранее работала поваром, так как очень любит покушать. Весит 110 кг, а до этого была «вечно худеющей персоной» – сидела на всевозможных диетах, но так и не получив результат, расслабилась и решила жить в кайф. Утверждает, что может приготовить все, что угодно. Ставку в шоу будет делать на украинскую кухню.  

Оля Филева
Оля Филева
Пресс-служба

Кто же соберет наибольшее количество баллов от соперников и какими блюдами удивят герои – узнайте в шоу «Звана вечеря» в субботу, 22 августа в 19:00, на СТБ.

Ранее мы писали, что пара из “Наречена для тата-2“ сыграла свадьбу.

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Теги: Звана вечеря
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Источник: ivоna bigmir)net

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