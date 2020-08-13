Бек-вокалистка певца MONATIK Lida Lee презентовала первый клип на песню "Достопримечательность".

Участница "Голосу країни 10" Lida Lee записала дебютный трек в дуэте с MONATIK Скриншот из видео

Бек-вокалистка певца MONATIK и участница 10 сезона вокального шоу “Голос країни“ Лида Ли (Lida Lee) начала сольную карьеру. Артистка выпустила первый трек в дуэте с MONATIK и провокационный клип.

Премьера композиции, которая получила название “Достопримечательность“, состоялась в четверг, 13 августа, на официальном ютуб-канале Lida Lee. Режиссером клипа выступила Таня Муньо. В ролике Лида появилась в соблазнительном черного боди-смокинга. А съемки проходили в Одесском театре оперы и балета.

Отметим, что Lida Lee стала первой певицей первой артисткой продюсерского проекта MONATIK Corporation.

Lida Lee - Достопримечательность (feat MONATIK): смотреть клип онлайн

Ранее сообщалось, что группа KAZKA выпустила долгожданный клип на трек “Пісня сміливих дівчат“.

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