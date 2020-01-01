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Группа KAZKA выпустила долгожданный клип на трек "Пісня сміливих дівчат"

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Новый видеоклип на "Пісню сміливих дівчат" группа KAZKA сняла в Дубае.
Группа KAZKA выпустила долгожданный клип на трек "Пісня сміливих дівчат"
Группа KAZKA выпустила долгожданный клип на трек "Пісня сміливих дівчат"
Скриншот из видео

Знаменитая украинская группа KAZKA презентовала новую видеоработу. Музыканты сняли в Дубве (ОАЭ) клип на популярную композицию “Пісня сміливих дівчат“. Премьера ролика состоялась в четверг, 13 августа, на официальном ютуб-канале коллектива.

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Эффектное черно-белое видео было снято в сотрудничестве с британским режиссером Саванной Сетен. В клипе на трек “Пісня сміливих дівчат“ можно увидеть известные достопримечательности
столицы ОАЭ, а именно крышу небоскреба Crown Plaza, улицу Шейк Заид Роуд, заповедник дикой природы Рас-Аль-Хор, небоскреб Бурдж Халифа и уникальную Рамку Дубая.

KAZKA - Пісня Сміливих Дівчат: Смотреть клип онлайн

Напомним, ранее вокалистка KAZKA взбудоражила Сеть танцами в белье.

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Теги: KAZKA
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Источник: Ivоna bigmir)net

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