Группа KAZKA выпустила долгожданный клип на трек "Пісня сміливих дівчат"

Новый видеоклип на "Пісню сміливих дівчат" группа KAZKA сняла в Дубае.

Знаменитая украинская группа KAZKA презентовала новую видеоработу. Музыканты сняли в Дубве (ОАЭ) клип на популярную композицию “Пісня сміливих дівчат“. Премьера ролика состоялась в четверг, 13 августа, на официальном ютуб-канале коллектива.

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Эффектное черно-белое видео было снято в сотрудничестве с британским режиссером Саванной Сетен. В клипе на трек “Пісня сміливих дівчат“ можно увидеть известные достопримечательности

столицы ОАЭ, а именно крышу небоскреба Crown Plaza, улицу Шейк Заид Роуд, заповедник дикой природы Рас-Аль-Хор, небоскреб Бурдж Халифа и уникальную Рамку Дубая.

KAZKA - Пісня Сміливих Дівчат: Смотреть клип онлайн

Напомним, ранее вокалистка KAZKA взбудоражила Сеть танцами в белье.

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