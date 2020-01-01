Группа KAZKA выпустила долгожданный клип на трек "Пісня сміливих дівчат"
Знаменитая украинская группа KAZKA презентовала новую видеоработу. Музыканты сняли в Дубве (ОАЭ) клип на популярную композицию “Пісня сміливих дівчат“. Премьера ролика состоялась в четверг, 13 августа, на официальном ютуб-канале коллектива.
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Эффектное черно-белое видео было снято в сотрудничестве с британским режиссером Саванной Сетен. В клипе на трек “Пісня сміливих дівчат“ можно увидеть известные достопримечательности
столицы ОАЭ, а именно крышу небоскреба Crown Plaza, улицу Шейк Заид Роуд, заповедник дикой природы Рас-Аль-Хор, небоскреб Бурдж Халифа и уникальную Рамку Дубая.
KAZKA - Пісня Сміливих Дівчат: Смотреть клип онлайн
Напомним, ранее вокалистка KAZKA взбудоражила Сеть танцами в белье.
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