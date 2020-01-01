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Сергей Бабкин признался, что подарил жене на 35-летие

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Музыкант Сергей Бабкин рассказал, как поздравил супругу с Днем рождения.
Сергей Бабкин признался, что подарил жене на 35-летие
Сергей Бабкин признался, что подарил жене на 35-летие
Пресс-служба

На съемочной площадке концерта «З Днем народження, Україно!», который 24 августа в 20:00 покажет канал «Украина», музыкант Сергей Бабкин поделился подробностями, какие особенные даты они всегда празднуют с женой Снежаной.

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Недавно супруга артиста, Снежана Бабкина, отмечала День рождения. Празднование, говорит Сергей, прошло в кругу близких людей. А в качестве подарка он преподнес любимой необычное кольцо в форме планеты.

Сергей Бабкин и Снежана Бабкина
Сергей Бабкин и Снежана Бабкина
Пресс-служба

Несмотря на то, что Сергей и Снежана вместе больше 10 лет, они не перестают удивлять друг друга приятными подарками и сюрпризами. Более того, Бабкин искренне не понимает, почему пары с годами перестают праздновать знаменные даты.

«Мы вообще отмечаем много дат – День первого поцелуя 3 декабря, День венчания 11 мая, День официально заключения брака 27 марта. И на День влюбленных тоже обязательно поздравляю Снежу – в этом году подарил ей украшение», – рассказал Сергей Бабкин, который выступит в праздничном шоу «З Днем народження, Україно!» на канале «Украина».

Сергей Бабкин
Сергей Бабкин
Пресс-служба

Напомним, концерт «З Днем народження, Україно!» пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут лучшие украинские артисты. Режиссер-постановщик – Елена Коляденко. Звезды будут неожиданно появляться в знаковых местах разных регионов Украины. А 24 августа в 20:00 вся страна соберется перед экранами канала «Украина» и отметит День Независимости любимыми песнями звезд.

Напомним, ранее Снежана Бабкина игриво засветила пикантное тату.

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Теги: Сергей Бабкин, Снежана Бабкина
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Источник: Ivоna bigmir)net

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