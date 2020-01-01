«Всегда должен быть «загашник»: Секс-символ Украины рассказал о жизни на карантине

Секс-символ Украины Павел Зибров признался, на какие средства жил на карантине и в чем находил вдохновение для творчества.

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Народный артист Украины Павел Зибров за кулисами праздничного шоу «З Днем народження, Україно!» признался, как пережил длительный карантин. Оказалось, это время для певца стало настоящим испытанием, ведь не было возможности творить и зарабатывать. А жить пришлось на сбережения.

«У нас было немного денег в трехлитровой банке, мы ее вытащили, – шутя, комментирует Павел Зибров. – Были сбережения, как чувствовали, что что-то может произойти. Ну не то, что чувствовали – я руководитель театра в своем городе, там у меня коллектив – помещение, аренда, ответственность за народ, поэтому всегда должен быть «загашник». Он нас и спас сейчас, а если бы без него, то, честно говоря, и коллектив, и я, и семья, и проплаты никто не отменял – ни домашние, ни театральные. Просто стали скромнее жить, вот и все».

«Творчество не лезет, когда рядом беда. Честно говоря, нельзя взять лампочку – включил и написал песню, выключил – написана. Это чепуха. Да, есть несколько артистов, которые успели что-то написать, что-то снять, но таких очень мало, – поделился артист. – Веселая песня получилась у меня «Дівчина XL», и то я не являюсь ее автором – просто записал. И я посвятил ее тем, кто пережил коронавирус, потому что все девушки сидели дома, ели, пили и никуда не ходили, и каждая набрала 3-5-10 килограмм, а я знаю, даже мои знакомые с артистической братии рассказывали такие истории».

Артист отмечает – что у него, как и у большинства творческих людей, нет побочного заработка, поэтому рассчитывать приходится только на себя и собственные силы. Более того, в это нелегкое время Павел Зибров почувствовал настоящую депрессию, которая сказалась на творчестве – он, как известный автор и композитор песен, почти не написал новинок. За 4 месяца всего 2 песни, что, по его словам, очень мало.

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Напомним, концерт «З Днем народження, Україно!» пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут лучшие украинские артисты. Режиссер-постановщик – Елена Коляденко. Звезды будут неожиданно появляться в знаковых местах разных регионов Украины. А 24 августа в 20:00 вся страна соберется перед экранами канала «Украина» и отметит День Независимости любимыми песнями звезд.

Смотрите грандиозный концерт «З Днем народження, Україно!» в День Независимости Украины, 24 августа, в 20:00 на телеканале «Украина»!