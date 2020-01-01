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Невесту Бруклина Бекхэма заподозрили в беременности из-за нового фото

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В Сети обсуждают возможную беременность Николы Пельтц.
Невесту Бруклина Бекхэма заподозрили в беременности из-за нового фото
Невесту Бруклина Бекхэма заподозрили в беременности из-за нового фото

В начале июля сын футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм, 21-летний Бруклин Бекхэм сделал предложение своей девушке, 25-летней актрисе и дочери миллиардера Николе Пельтц.

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А уже спустя месяц после помолвки пары в Сети появились слухи о беременности невесты Бруклина. Бурное обсуждение вызвало новые фото Николы в Инстаграм. Так, на своей странице девушка опубликовала два кадра, где Бекхэм целует ее в щеку. На свежих кадрах Пельц предстала в длинном черном платье с цветочным принтом с немного округлившимся животом. К фото актриса добавила интригующую подпись.

“Малыш Б“, - лаконично подписала Никола.

Невесту Бруклина Бекхэма заподозрили в беременности
Невесту Бруклина Бекхэма заподозрили в беременности
Скриншот

Невесту Бруклина Бекхэма заподозрили в беременности
Невесту Бруклина Бекхэма заподозрили в беременности
Скриншот

Пользователи Сети принялись расспрашивать Пельц в комментариях беременная она или нет.

  • Она выглядит беременной
  • Значит ли это, что ты беременна?
  • Она точно беременна. Она носит платья, которые не облегают ее тело. Я начинаю видеть изменения
  • Поздравляю с беременностью!
  • Мама и папа

Напомним, ранее Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт рассекретили пол и имя новорожденного ребенка.

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Теги: Бруклин Бекхэм, Никола Пельтц
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Источник: Ivоna bigmir)net

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