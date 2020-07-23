Секс-символ Украины устроил шоу для пассажиров электрички

Также Павел Зибров признался, что счастлив.

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Народный артист Украины Павел Зибров в утренний час-пик в изысканном белом костюме явился на железнодорожную станцию «Бортничи», практически «парализовав» работу железнодорожников. Он устроил настоящее шоу для пассажиров пригородных электричек и исполнил вместе с ними свой хит «Вуса-бренд».

Пассажиры проезжающих поездов не отводили взгляд от представления, а те, кто выходил на остановке, присоединялись к исполнению любимой песни и танцам с фирменными чемоданами от Зиброва. Теперь каждый из них сможет увидеть себя по телевизору 24 августа в грандиозном шоу «З Днем народження, Україно!», которое покажет телеканал «Украина».

Певец Павел Зибров устроил настоящее шоу Пресс-служба

Артист признается, что безумно счастлив наконец-то выйти к людям и поделиться энергетикой, которая накопилась за время карантина.

За эти 4 месяца карантина я написал всего 2 песни, а это очень мало. Ведь для большинства артистов, такое время депрессивное, потому что артист – это сцена. Ты должен реализовать себя на сцене – публика, рампа, ты отдаешь энергетику и идет взаимообмен, – рассказал Павел Зибров на съемочной площадке канала «Украина». – Сейчас я счастлив, потому что много съемок, начинаются концерты – частные вечеринки, свадьбы, к тому же студийная работа – уже делаем несколько песен!

Как сообщалось ранее, 24 августа телеканал «Украина» порадует зрителей грандиозным концертом «З Днем народження, Україно!». Шоу пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут лучшие украинские артисты.

Несколько дней назад состоялись съемки выступлений Сергея Бабкина, Верки Сердючки, NK | Насти Каменских, Веры Брежневой и MONATIK. Кто еще из звезд примет участие в шоу «З Днем народження, Україно!» – станет известно совсем скоро. Режиссер-постановщик концерта – Елена Коляденко.

Смотрите грандиозный концерт «З Днем народження, Україно!» 24 августа, в День Независимости Украины, на телеканале «Украина»!

Ранее Алина Гросу призналась, что готовит украиноязычную песню.

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